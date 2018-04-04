В эфир вышла программа «Ревизорро» с нарушениями в общепитах Екатеринбурга

В сеть выложили эфир программы «Ревизорро» с Настасьей Самбурской , которая в середине марта проверила несколько заведений Екатеринбурга, две столовые уральских университетов и один дешевый хостел перед Чемпионатом мира по футболу. Результаты в целом оказались положительными, сообщает в среду, 4 апреля, «АиФ-Урал»

За час эфира Настасья Самбурская побывала в двух престижных ресторанах Екатеринбурга. Точками проверки «Ревизорро» стали заведения «Буковски гриль» и одно из заведений сети ресторанов «Ребрышковая». Кухни обоих заведений удовлетворили ведущую, но в первом случае актриса наткнулась на некоторые несоответствия с хранением продуктов и частично плохо вымытой посудой. Экспертом по еде для программы выступал известный в Екатеринбурге шеф-повар Шакир Юлдашев. Он высоко оценил подачу в «Буковски гриль» и в целом остался доволен едой, но сделал замечания сервировке и подаче в «Ребрышковой» и отметил недовес в порциях подачи мяса, причем значительных.

После этого Настасья Самбурская отправилась проверять, как в Екатеринбурге кормят студентов высших учебных заведений. Под прицел «Ревизорро» попали столовые Уральского аграрного университета и Уральского государственного университета им. Горького. Больше всего претензий было высказано в адрес УрГАУ, где ведущая обнаружила много пыли, несоответствие в хранении продуктов и высказала много претензий к состоянию отделки в столовой, которая явно требует ремонта (сыпетсия с потолка штукатурка, некрашеные отопительные трубы). «Конечно, мы знаем об этих недочетах, поскольку видим их каждый день. Не в нашей власти поменять здесь оборудование», — ответили сотрудники столовой.

К другой столовой, в отделении УрГУ, у «Ревизорро» было меньше претензий, однака санитарные нормы тоже оставляли желать лучшего. Работники программы наткнулись на таракана в столовой. В то же время эксперт «Ревизорро», диетолог Антон Брыкин оценил полезность питания в столовой УрГАУ, где кстати, полноценный обед составил 146 рублей 83 копейки.

Перед стартом игр Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурга Настасья Самбурская решила проверить готовность уральской столицы принимать туристов. В качестве места для проживания был выбран небольшой хостел «Аврора» вблизи железнодорожного вокзала с двумя комнатами на 6 мест (мужская и женская) и одним семейным номером. Стоимость суток в этом хостеле составила 400 рублей. Ведущая не выявила больших претензий к уборке хостела, но в то же время «Ревизирро» провело эксперимент. В хостел заселилась группа студентов из Поднебесной якобы не говорящих и не понимающих по-русски. Студенты специально пожарили на кухне селедку и громко разговаривали вечером. Но остальные посетители и администрация хостела отнеслись к ним лояльно.

Главное замечание все-таки было сделано заведению «Буковски гриль», где два раза была продана слабоалкогольная продукция несовершеннолетним девушкам — это тоже был эксперимент «Ревизорро».