В баре Lumberjack обновилась коктейльная карта

Команда Lumberjack bar представляет 11 новых авторских напитков. Вкусовой акцент было решено сделать на свежести, легкости и цветочно-ягодных нотах. При приготовлении коктейлей в баре максимально используют домашние сиропы и настойки, а также свежие ягоды и цветы.

Традиционно, напитки разделены по вкусовым восприятиям и крепости.

Первый напиток из обновленной карты «Весны глоток» — яркий, малиново-цветочный и по-весеннему легкий. Также среди новинок коктейль «Аптекарь» — свежий напиток с добавлением водки, щавеля и крапивы. «Артиллерия», представляющий собой местный твист на коктейль «Авиация», кислый, на основе джина, со вкусом цветков бузины и дикой вишни сорта мараска. «Кастанеда» — смесь перуанского писко с сиропом из красного чая и вишневыми нотами.

За иммунитетом нужно следить в любое время года, и в Lumberjack решили с долей иронии отнестись к традиционному весеннему недостатку витаминов. Бармены смешали водку, облепиху, клюкву и горькую травяную настойку. Так получился «Ягодный сбор» — коктейль, несущий в себе яркий витаминный заряд с приятной травяной горечью в послевкусии.

Не обошлось и без экспериментов: удачным итогом стал сливочно-фруктовый коктейль «Крашер №2». Необычное, но очень гармоничное сочетание домашних лимончелло и черривиски с грейпфрутом и взбитыми сливками.

Из более крепких коктейлей — «38 параллель» на основе ржаного виски и рубинового вермута с капелькой шоколадной горечи, или «Numb», в котором гвоздика в сочетании с шоколадно-абрикосовыми нотами начинает играть новыми красками.

Также обновленную коктейльную карту пополнили «Nut swizzle» с ореховыми нотами, коктейль «Печеное яблоко» на основе светлого рома, кленового сиропа и яблочного ликера, и «Чаплин» — сбалансированный диджестив со вкусом чернослива.

Стоимость каждого коктейля из обновленной карты — 480 руб.

5 апреля команда Lumberjack проведет презентацию весенней коктейльной карты. Только один вечер на новые напитки будет распространяться специальная цена — 400 руб.

Адрес: Большой Спасоглинищевский переулок, 3с5