Средний чек в ресторанах Владивостока вырос до 913 рублей — 2ГИС

На 1 апреля во Владивостоке зафиксировано 483 заведения общепита.

Городской информационный сервис 2ГИС выяснил, как изменился средний чек в ресторанах Владивостока, а также зафиксировал рост количества заведений в этом сегменте.

В 2017 году средний чек в ресторанах Владивостока уменьшился на 6% по сравнению с данными 2016 года. Согласно аналитическим данным 2ГИС в марте прошлого года стоимость салата или закуски вместе с основным блюдом и безалкогольным напитком составляла 869 рублей, а в марте 2016 — 933. В 2018 году средний чек увеличился на 5% и составляет 913 рублей.

Для сравнения, в Хабаровске средний чек увеличился в 2018 году на 1,39% и составляет 875 рублей, хотя ранее также был зафиксирован спад суммы на 0,69% в 2017 году.

Однако растёт не только средний чек ресторанов, но и само число заведений в городе. За два года количество ресторанов увеличилась на 10% — на 1 апреля 2018 года во Владивостоке зафиксировано 483 заведения общественного питания, в то время как в 2016 году было всего 437. В Хабаровске за последний год зафиксирован спад на 2,8% — количество ресторанов снизилось с 350 до 340.