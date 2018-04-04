Это всё моё, родное: Как будут выбирать лучшее региональное меню Калининграда

Примерно двадцать заведений Калининграда год назад откликнулись на предложение регионального министерства по культуре и туризму посоревноваться в специальных разработках на тему футбольного меню. Их креатив коснулся как подачи, так и нейминга блюд: «Крылья без советов», «Окорочка Кержакова», «Месси и я»… Напомним, что оценивать результаты фантазии локальных энтузиастов приехали специально приглашённые эксперты: вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман, президент Национальной Ассоциации Кулинаров России Виктор Беляев и заместитель директора по развитию TUI Russia& CIS Светлана Гонецкая., Сейчас же смелым и находчивым рестораторам предоставляется возможность проявить себя в создании блюд из продуктов, произведённых на территории Калининградской области., К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность в сфере общественного питания, зарегистрированные и действующие на территории Калининградской области. Меню должно состоять не менее чем из трёх блюд. Чтобы принять участие, необходимо отправить организаторам следующее: 1. меню в электронном виде; 2. не менее 2 фотографий каждого блюда; 3. технологические карты каждого блюда; 4. калькуляционные карты каждого блюда. При оценке внимание будет уделяться использованию региональных продуктов, внешнему виду, вкусовым качествам и доступности цен при разумной себестоимости., , Автором идеи выступил министр по культуре и туризму Андрей Ермак :, — Мы хотим, чтобы рестораторы Калининграда и области обратили внимание на локальные продукты и как можно активнее задействовали их в своих блюдах. Как и в случае с футбольным меню, в лице жюри на этот раз предстанут ведущие федеральные эксперты, а также региональные. Итоги конкурса мы огласим 10 мая. В качестве приза победитель получит рекламную растяжку с указанием своего заведения и статуса «лучшее региональное меню», чтобы все гости и жители города знали, где можно наиболее достойно оценить Калининградскую область по гастрономическим параметрам., Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 18.00 30 апреля 2018 года по электронной почте tourism@gov39.ru.