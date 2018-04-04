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Курянку подозревают в похищении дорогого телефона из ресторана
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Курянку подозревают в похищении дорогого телефона из ресторана 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По данным оперативников, девушка забрала с барной стойки телефон администратора и скрылась
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области, сотрудница ресторана оставила мобильный на барной стойке, а сама в это время принимала заказы посетителей. Вернувшись за телефоном, администратор обнаружила, что он пропал. Потерпевшая тут же обратилась в полицию.
— Отсмотрев записи камеры видеонаблюдения, установленной в заведении, оперативники выяснили, что кражу совершила посетительница ресторана. Она выбрала момент, когда все сотрудники ресторана были заняты своими делами и похитила мобильный, оставаясь незамеченной. Затем она быстро покинула ресторан. В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемой, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.
Всех опознавших предполагаемую преступницу стражи порядка просят обращаться в полицию.
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