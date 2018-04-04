Курянку подозревают в похищении дорогого телефона из ресторана

По данным оперативников, девушка забрала с барной стойки телефон администратора и скрылась

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области, сотрудница ресторана оставила мобильный на барной стойке, а сама в это время принимала заказы посетителей. Вернувшись за телефоном, администратор обнаружила, что он пропал. Потерпевшая тут же обратилась в полицию.

— Отсмотрев записи камеры видеонаблюдения, установленной в заведении, оперативники выяснили, что кражу совершила посетительница ресторана. Она выбрала момент, когда все сотрудники ресторана были заняты своими делами и похитила мобильный, оставаясь незамеченной. Затем она быстро покинула ресторан. В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемой, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.

Всех опознавших предполагаемую преступницу стражи порядка просят обращаться в полицию.