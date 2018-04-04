Куда пойти в апреле в Москве

В апреле предлагаем вам попробовать коктейль от бартендера лучшего бара в мире, посетить иммерсивный ужин, отдохнуть во время чайной церемонии и сходить на концерт Ольги Бузовой, который состоится на открытии гастрономического пространства StrEAT.

В «Коробок» едет бартендер лучшего бара мира — Мартин Худак из британского AmericanBar, №1 по версии TheWorld’s 50 BestBars. Оригинальные рецептуры, последние мировые тренды, смелые эксперименты — коктейльная карта Мартина Худака обещает массу открытий и новых впечатлений тем, кто предпочитает смешанные напитки. В гастрольном меню «Коробка» гостей ждут самые неожиданные сочетания: ржаной виски Bulleit с мескалем, кофейным ликером и сиропом из халвы, текила DonJulioReposado и кокосовый кордиал с солеными кокосовыми крекерами, водка KetelOne с эспрессо и малиново-свекольным сиропом.

Когда: 5 и 6 апреля.

Где: ул. Б. Дмитровка, д. 7/5, стр. 2.

иммерсивный ужин «зеркало карлоса сантоса»

«Зеркало Карлоса Сантоса» — необычный проект, можно сказать, что это ресторан в трех действиях, где готовить будут… вас. Да-да, именно вас. В то же время это иммерсивный спектакль, который могут посетить одновременно не более 12 человек. На входе у вас отберут личные вещи и попросят не распространяться о том, что это было. Вас ждут вопросы, на которые вы должны ответить, и необычный сюжет. Этот опыт можно сравнить с посещением психотерапевта. В конце вас ждет ужин.

Где: ул. Б. Дмитровка, д. 32.

В ресторане «Карлсон» в рамках программы гастролей региональных шеф-поваров «Гастрономическая карта России» пройдет ужин «На Краю» Дениса Крупени, бренд-шефа ресторанов бутик-отеля Rodina Grand Hotel & SPA. В рамках программы «На Краю» Денис Крупени воплотит идею о том, что даже на краю вселенной можно создать удивительный мир.

Меню ужина:

Масло сливочное и нерафинированное, адыгейская соль, хлеб;Устрица с икрой помидора и тартаром из огурца;Мусс из адыгейского сыра со свеклой и соусом наршараб;Рапаны с белыми грибами, корнеплодами и яйцом;Копченый лосось со шпинатом и пореем;Нутрия с корнем петрушки, черемшой и изюмом;Мороженое из шелковицы;Конфеты ручной работы с солохоульским чаем.

Когда: 12 апреля с 18:00.

Стоимость: 2 500‒3 500 руб.

Где: Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1.

выступление Ольги Бузовой на открытии StrEAT

12 апреля состоится официальное открытие гастрономической улицы StrEAT, объединяющей под одной крышей 38 концепций уличной еды из разных стран мира. Так, можно посетить: индийское кафе Kurkuma, кофейню «Человек и пароход», кафе «Сегодня мидии», Duck It, Bо Moscow, «Паста место», «Кухня Кипра», Yo Carry & Sushi, «Джелатерия», точку с морепродуктами Seafood Factory, израильский The Hummus, чайную «Шиншилла Чай», Праймбиф Бар.

Хедлайнером вечера станет специальный гость — Ольга Бузова.

Также в программе — выступления этно-гастрономических коллективов, сет от DJ Will Rock.

Когда: 12 апреля, сбор гостей с 19:00. Концерт Ольги Бузовой в 23:00.

Где: ул. Ленинская Слобода, д. 26.

чайная церемония в Community

На втором этаже Community расположена чайная комната. В меню — 50 сортов китайского и тайваньского чая, включая все лучшие сорта из провинции Фуцзянь и внушительный раздел габа — уникального чая XX века, ферментированного по особой технологии без доступа воздуха. Чайные мероприятия проходят в разных форматах. Классическая церемония (от 1 до 5 персон) длится 1,5 часа и включает в себя дегустацию двух сортов чая (4 000 руб.). Церемония Special (от 1 до 5 персон) рассчитана на тонких знатоков и ценителей — она длится столько же, но включает в себя дегустацию двух премиальных сортов элитного коллекционного чая (6 000 руб.). Церемониальная варка чая на открытом огне методом Лу Юя займет около часа и обойдется в 3 000 руб. (от 1 до 5 персон).

Каждую среду в 20:00 начинается заседание чайного клуба — так называемая «чайная пьянка», то есть большая дегустация, в которой можно поучаствовать, внеся за себя 1 000 руб.

Также чайную комнату можно арендовать на 2 часа (рекомендуется для компаний в 12-15 человек), за это время мастер заварит два сорта чая (10 000 руб.).

Где: Космодамианская наб., д. 2.