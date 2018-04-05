Burger King и «Му-Му» снизят цены в аэропортах Москвы

В кафе на территории московского авиаузла произойдет снижение цен на 20 — 35%.

Собственники ресторанных сетей Burger King и «Му-Му» готовы снизить цены в своих кафе на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Стрельников. Чиновник отметил, что владельцы общепитов «понимают социальную значимость этого вопроса».

По словам Стрельникова, кафе и рестораны к концу апреля снизят цены на территории столичных аэропортов на 20 — 35%. Руководство Burger King и «Му-Му» уже направило в ФАС соответствующие уведомления.

«Я думаю, что уже к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты», — заключил Стрельников.

Ранее подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы по итогам проверок на территории воздушных гаваней возбудила уголовные дела в отношении Burger King, «Шоколадница» и «Му-му».