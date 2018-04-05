Ещё
Burger King и «Му-Му» снизят цены в аэропортах Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Burger King и «Му-Му» снизят цены в аэропортах Москвы 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В кафе на территории московского авиаузла произойдет снижение цен на 20 — 35%.
Собственники ресторанных сетей Burger King и «Му-Му» готовы снизить цены в своих кафе на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Стрельников. Чиновник отметил, что владельцы общепитов «понимают социальную значимость этого вопроса».
По словам Стрельникова, кафе и рестораны к концу апреля снизят цены на территории столичных аэропортов на 20 — 35%. Руководство Burger King и «Му-Му» уже направило в ФАС соответствующие уведомления.
«Я думаю, что уже к концу апреля должны обновиться ценники на данные продукты», — заключил Стрельников.
Ранее подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы по итогам проверок на территории воздушных гаваней возбудила уголовные дела в отношении Burger King, «Шоколадница» и «Му-му».
ТК «Звезда»: последние новости
В Burger King в Ереване прогремел мощный взрыв На Украине Гребенщикову не место – «Правый сектор»* пригрозил музыканту В Санкт-Петербурге начала работу уникальная выставка «100 лет Рабоче-Крестьянскому Красному Флоту»
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате7
Где дешево отдохнуть на майские праздники1
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение