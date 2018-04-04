Burger King и «Му-Му» заявили о готовности снизить цены в аэропортах

Сети ресторанов Burger King и «Му-Му» заявили о готовности снизить цены на продукцию в ресторанах в трех аэропортах Московского авиационного узла — в Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Московского областного УФАС Дмитрий Стрельников , передает РИАМО

«Владельцы ресторанов Burger King заявили о своей готовности снизить цены, понимая социальную значимость, ответственность вопроса. В настоящее время в управление поступили сведения о намерениях снижения», — сказал Стрельников.

Он отметил, что Burger King предложила снизить стоимость продукции до уровня, который установлен в других ресторанах Московской области.

«На сегодняшний день мы также располагаем сведениями, что сеть ресторанов «Му-Му» уже на стадии проведения расследования ввела некий минимальный набор блюд и напитков, позволяющих посетителям сделать выбор либо в отношении менее дорогого сета пообедать, либо выбрать что-то более подходящее для него, но уже по другой стоимости», — добавил Стрельников.

По его словам, компания также предложила снизить цены по всем категориям меню.

Ранее московское областное УФАС России возбудило дела в отношении сетей ресторанов Burger King, «Шоколадница» и «Му-му» за установление и поддержание монопольно высоких цен на продукты питания в аэропортах Московской области.