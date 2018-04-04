Как найти управу на подпольные бары

Эта драматичная история началась в 2014-м году, когда в дворницкую — маленькую комнатку на цокольном этаже — пришла группа крепких парней. Житель дома Роман Ольховский вспоминает, что буквально за пару месяцев под домом вырыли настоящий подвал и крепкие ребята оборудовали там бар.

Жильцы ходили к строителям, спрашивали, есть ли у них проект и разрешительные документы, но те лишь отмахивались. Пару лет назад у заведения сменился владелец, который открыл в подвале уже другой бар.

Люди начали писать письма. Жаловались на все, от громкой музыки до незаконной перепланировки. Чиновники, как правило, с мнением жильцов соглашались, но на этом история и заканчивалась. Например, во время проверок, проведенных в конце прошлого и начале этого года, госжилинспекция и администрация Адмиралтейского района подтвердили — перепланировка самовольная. В бар направлено требование привести помещение в изначальное состояние, но заведение работает как ни в чем ни бывало, здесь даже проводятся шоу с использованием открытого огня.

И это несмотря на то, что в конце января 2018 года сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пришли в заведение с проверкой и обнаружили нарушения правил пожарной безопасности. У подвального бара не нашлось второго эвакуационного выхода. Владельца оштрафовали, и только.

Между тем, в самом баре даже и не скрывают, что здесь любят баловаться с огнем. В группах заведения в социальных сетях регулярно публикуются снимки, как разгоряченная публика или приглашенные фокусники поджигают некий порошок и он загорается прямо в руках, образуя иногда настоящий огненный столб. При этом помещение совсем маленькое, посетителей много, выходы узкие…

На Гороховой, 31 в баре в открытую продают закись азота, которую иногда называют «веселящим газом». Шарики, заполненные вызывающим одурманивание газом, даже присутствуют в меню. И это происходит в самом центре Петербурга.

Открывается бар в 15.00, закрывается в 6 утра, несмотря на то, что, согласно действующим СниПам, в подвалах жилых домов все учреждения должны заканчивать работу не позже 23.00. Руководит заведением некий индивидуальный предприниматель Александр Коновалов

Недавно к нему приходили чиновники из комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. «Фактов осуществления ИП Коноваловым А. Н. розничной продажи алкоголя не установлено», — прокомментировала результаты проверки первый зампредседателя комитета Лариса Громова . Между тем, рейд прокуратуры Адмиралтейского района подтвердил: в баре торгуют алкоголем без лицензии. Бар оштрафовали, но никаких перерывов в его работе не случилось. Сейчас в меню 167 позиций с алкогольными и слабоалкогольными напитками.

Корреспондент «РГ» спросила у Александра Коновалова, почему в заведении столько нарушений. У предпринимателя свое видение ситуации. По его словам, помещение было приобретено уже с перепланировкой. «Если бы она была незаконная, разве мне продали бы подвал», — говорит он и продолжает, что нарушений техники безопасности в заведении нет, эвакуационный выход был расчищен, а огненные шоу после событий в Кемерово администрация решила больше не проводить.

На вопрос, почему бы владельцам бара не договориться с жильцами мирно, Коновалов посетовал, что больше всего жалуется один сосед, а остальные люди всем довольны. Позиция предпринимателя не удивляет. "Российская газета" не в первый раз пишет о заведениях в жилых домах, и всегда предприниматели говорят как под копирку.

И можно было бы поверить, что вся эта история — личный конфликт соседа с предпринимателем. Но дело в том, что претензии к бизнесу Коновалова связаны не только с тем самым баром на Гороховой. Согласно базе судебных решений «СудАкт», в прошлом году предприниматель Александр Коновалов по меньшей мере семь раз привлекался к административной ответственности за нелегальную продажу спиртного, причем во всех случаях заведения разные. Как выяснила корреспондент «РГ», Александр Коновалов числится руководителем по меньшей мере семнадцати заведений в разных районах Петербурга. Антикафе на Пестеля, 27, рюмочная на Красносельской, 16, бар на Лиговском проспекте, 50/4, клуб на пляже санатория «Дюны», классический банкетный зал в Шушарах, кальянная в Биржевом переулке, 2-4, квесты на Садовой, 43 — вот лишь малый перечень заведений, которые курирует Коновалов.

Предприниматель работает не только в Петербурге, у него есть бар в Мурманске, лофт в Москве, на проспекте Вернадского, 97/1.

Помимо баров и кафе бизнесмен числится владельцем продуктовых магазинов и даже точки по продаже компакт-дисков у метро «Лесная». Также он является основателем сети салонов красоты. Еще один его актив — крупный банный комплекс на Лахтинском проспекте, 33.

Таким образом, Коновалов — явно не начинающий предприниматель с низким стартовым капиталом, случайно попавшийся на глупых нарушениях. Это крупный бизнесмен.

Тем не менее, в глазах проверяющих он — представитель микробизнеса. Например, когда полицейские приходили в его заведения и обнаруживали, что он продает спиртное без лицензии, его штрафовали на 4 тысячи рублей. К слову, для юридических лиц штраф за аналогичное нарушение достигает 300 тысяч рублей.

Как представитель малого бизнеса предприниматель пользуется всеми правами по защите.

Согласно единому реестру проверок малого и среднего предпринимательства, в прошлом году объекты Коновалова проверялись 15 раз. И лишь в четырех случаях нарушения не выявлялись. Приходили к предпринимателю всегда внепланово. Это значит, что на заведения поступали жалобы. В плановом порядке его в этом году проверять вообще не должны.

Получается удивительная ситуация. Люди говорят, что есть проблемы. Инстанции подтверждают — жильцы правы. Предприниматель утверждает — на него наговаривают. Замкнутый круг, построенный на утверждениях, и главная проблема здесь в том, что если нарушения действительно не устранены до сих пор, то каждый день рискуют жизнью не только жильцы дома на улице Гороховой, но и все, кто находится в подвальном баре.