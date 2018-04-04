Дело принципа: «Теремок» закрыл ресторан на Невском проспекте, дом 106

1 марта закрылся один из ресторанов сети «Теремок» по адресу Невский проспект, 106. Арендатор ООО «Теремок — Русские Блины» и арендодатель прекратили действие договора аренды по соглашению сторон.

«Выбирая новое помещение или решая вопрос продления аренды, мы всегда обращаем внимание на несколько принципиальных моментов, — прокомментировал закрытие ресторана на Невском проспекте генеральный директор сети «Теремок» в Санкт-Петербурге, Виталий Свидовский. — В первую очередь — это характеристики самого помещения: площадь, расположение, технические параметры (например, высота потолков), визуализация (витринные окна, видимость для проходящего потока) и др.

Если помещение нам интересно, мы договариваемся об арендной ставке. И здесь очень важно, чтобы соглашение было в формате «выиграл — выиграл»: для нас уровень аренды, соответствующий рынку и реальной экономике конкретного помещения, для нашего партнёра — достойный уровень дохода. И, наконец, последний, но не менее важный этап — выстраивание взаимовыгодных долгосрочных отношений с арендодателем. Соответствие помещения нашим стандартам, адекватная арендная ставка, долгосрочное партнёрство — вот три ключевых фактора успеха «Теремка» в области арендных отношений.

Сегодня «Теремок» активно развивается, требования растут и так случается, что ранее арендованные помещения перестают отвечать нашим стандартам. В этом случае мы стараемся найти компромисс с нашим партнёром по арендной ставке. Но если найти его не удаётся, мы вынуждены принимать кардинальные решения вплоть до закрытия ресторана. Что и случилось в случае ресторана на Невском, 106.

Мы работаем с продуктами, кормим людей, к нам приходят семьи с детьми, поэтому все, что участвует в процессе приготовления и реализации продукции, должно соответствовать самым высоким требованиям — это наша принципиальная позиция. Придите в любой из наших современных, обновленных ресторанов и легко убедитесь в этом сами».

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге работает 89 ресторанов сети «Теремок». Скоро откроется новый ресторан в Кировском универмаге. Он примет первых гостей уже в апреле 2018.

Напомним, что сеть «Теремок» является первой и крупнейшей в сегменте ресторанов русской кухни. Компании, работающей в направлении fast-casual и использующей в производстве только натуральные продукты, принадлежат более 300 заведений различного формата в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Нью-Йорке. Первый «Теремок» открылся в Москве в 1998 году. А с 2010 года сеть «Теремок» в Санкт-Петербурге расширила сферу деятельности — были открыты «Кондитерские хорошего настроения».