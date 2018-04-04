Ещё
Дело принципа: «Теремок» закрыл ресторан на Невском проспекте, дом 106
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дело принципа: «Теремок» закрыл ресторан на Невском проспекте, дом 106 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
1 марта закрылся один из ресторанов сети «Теремок» по адресу Невский проспект, 106. Арендатор ООО «Теремок — Русские Блины» и арендодатель прекратили действие договора аренды по соглашению сторон.
«Выбирая новое помещение или решая вопрос продления аренды, мы всегда обращаем внимание на несколько принципиальных моментов, — прокомментировал закрытие ресторана на Невском проспекте генеральный директор сети «Теремок» в Санкт-Петербурге, Виталий Свидовский. — В первую очередь — это характеристики самого помещения: площадь, расположение, технические параметры (например, высота потолков), визуализация (витринные окна, видимость для проходящего потока) и др.
Если помещение нам интересно, мы договариваемся об арендной ставке. И здесь очень важно, чтобы соглашение было в формате «выиграл — выиграл»: для нас уровень аренды, соответствующий рынку и реальной экономике конкретного помещения, для нашего партнёра — достойный уровень дохода. И, наконец, последний, но не менее важный этап — выстраивание взаимовыгодных долгосрочных отношений с арендодателем. Соответствие помещения нашим стандартам, адекватная арендная ставка, долгосрочное партнёрство — вот три ключевых фактора успеха «Теремка» в области арендных отношений.
Сегодня «Теремок» активно развивается, требования растут и так случается, что ранее арендованные помещения перестают отвечать нашим стандартам. В этом случае мы стараемся найти компромисс с нашим партнёром по арендной ставке. Но если найти его не удаётся, мы вынуждены принимать кардинальные решения вплоть до закрытия ресторана. Что и случилось в случае ресторана на Невском, 106.
Мы работаем с продуктами, кормим людей, к нам приходят семьи с детьми, поэтому все, что участвует в процессе приготовления и реализации продукции, должно соответствовать самым высоким требованиям — это наша принципиальная позиция. Придите в любой из наших современных, обновленных ресторанов и легко убедитесь в этом сами».
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге работает 89 ресторанов сети «Теремок». Скоро откроется новый ресторан в Кировском универмаге. Он примет первых гостей уже в апреле 2018.
Напомним, что сеть «Теремок» является первой и крупнейшей в сегменте ресторанов русской кухни. Компании, работающей в направлении fast-casual и использующей в производстве только натуральные продукты, принадлежат более 300 заведений различного формата в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Нью-Йорке. Первый «Теремок» открылся в Москве в 1998 году. А с 2010 года сеть «Теремок» в Санкт-Петербурге расширила сферу деятельности — были открыты «Кондитерские хорошего настроения».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В 2017 году женщины в Петербурге сделали почти 20 тысяч абортов Тест: угадайте поэта по строчкам из стихотворения «Тяжелый момент прошлого». Что не любил вспоминать Максим Горький
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение