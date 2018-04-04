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Где ужинать вкусно и правильно?
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Где ужинать вкусно и правильно? 

BeautyHack.ru 19 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Лето уже близко, и нам все чаще хочется очутиться на лазурном берегу около моря. Рассказываем о специальном предложении Four Seasons Hotel Moscow, которое приблизит нас к отпуску (а здоровые блюда за ужином не помешают надеть купальник!).
С 5 по 7 апреля в ресторане отеля Quadrum ужины для вас будет готовить обладатель мишленовской звезды шеф-повар Йорик Тьеш. В своих блюдах он сочетает традции Прованса, вкусы Франции и пряности Средиземного моря, что позволяет ему создать неповторимый вкус обычных блюд.
Гости смогут попробовать тартар из морского гребешка и тунца, салат из голубого лобстера, паровую треску с овощными минестроне и картофельные ньокки.
Цена ужина на человека: 4 900 руб.
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