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Жители Уфы устроили давку за бесплатными бургерами
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Жители Уфы устроили давку за бесплатными бургерами 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Возле Гостиного двора образовалась огромная очередь из жителей Уфы, желающих отведать бесплатный бургер и посмотреть на известного рэпера. В Уфе вечером 4 апреля состоялось официальное открытие популярного ресторана быстрого питания. На открытие в башкирскую столицу приехал владелец сети фастфуда, исполнитель Тимати.
На площади возле Гостиного двора, где открылось кафе, установили металлические ограждения и небольшую сцену — здесь ожидается выступление рэпера.
— Зачем стоим? Все стоят, и мы решили встать в очередь, — ответила одна из участниц события корреспондентам Ufa1.
Организаторы и сам Тимати в соцсетях рассказали, что уфимцев ждёт раздача бургеров. По предварительной информации, бесплатный ужин получит первая тысяча посетителей.
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