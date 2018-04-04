Жители Уфы устроили давку за бесплатными бургерами

Возле Гостиного двора образовалась огромная очередь из жителей Уфы, желающих отведать бесплатный бургер и посмотреть на известного рэпера. В Уфе вечером 4 апреля состоялось официальное открытие популярного ресторана быстрого питания. На открытие в башкирскую столицу приехал владелец сети фастфуда, исполнитель Тимати

На площади возле Гостиного двора, где открылось кафе, установили металлические ограждения и небольшую сцену — здесь ожидается выступление рэпера.

— Зачем стоим? Все стоят, и мы решили встать в очередь, — ответила одна из участниц события корреспондентам Ufa1.

Организаторы и сам Тимати в соцсетях рассказали, что уфимцев ждёт раздача бургеров. По предварительной информации, бесплатный ужин получит первая тысяча посетителей.