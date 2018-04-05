Когда в аэропортах можно будет поесть недорого

Дмитрий Стрельников. Жалобы пассажиров на завышенные цены в кафе и ресторанах воздушных гаваней подтвердились, но цены в ближайшее время будут снижены, рассказал журналистам замруководителя антимонопольного ведомства

Кормят в аэропортах пассажиров те же сетевые кафе, которых много в Москве и любых областных городах — например, "Бургер Кинг", "Му-му" или "Шоколадница". Только вот цены у них совсем не городские — бутерброд в виде котлеты с булкой в воздушных гаванях продают за 300 рублей, а бутылку обычной негазированной воды — за 180. И других возможностей утолить голод и жажду людям не предлагают — за пределами аэропортов в шаговой доступности торговых точек нет.

"Но уже к концу апреля ценники на еду в аэропортах должны обновиться, — пообещал Стрельников. — Владельцы точек общепита уже заявили нам о готовности снизить цены на популярные линейки продуктов до уровня цен, установленных в других своих ресторанах на территории Москвы и области". К слову, самыми популярными у пассажиров являются различные бургеры, пиццы, выпечка, картофель фри, чай-кофе, холодные безалкогольные напитки, а также простые вторые блюда, типа пюре с котлетой или макарон с сосисками.

Цены будут снижены примерно на 25-30%. "Но это средний, а не предельный процент снижения. Так, на воду цены могут понизиться и на 50%", — уточнил Стрельников. По его словам, демпинговое решение пока принято лишь теми предприятиями, на чей ценник от пассажиров поступало больше всего жалоб. Это "Бургер Кинг" и "Му-му". В отношении других игроков "воздушного" рынка общепита проверки еще продолжаются.

На воду цены могут понизиться сразу на 50 процентов

Понесут ли алчные рестораторы наказание за завышение цен? "Все материалы с результатами проверок направлены в ФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении административных дел. Нарушителям грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей", — отметил Дмитрий Стрельников, добавив, что надзорное ведомство будет время от времени возвращаться к этой теме и проверять, как рестораторы держат слово. "За повторные нарушения штрафы вырастут", — заявил замруководителя областного УФАС.