В волгоградских кафе в середине мая появится фирменное меню региона

Фирменное меню, раскрывающее традиции региональной кухни и гастрономический потенциал Волгоградской области, презентовали 4 апреля, в середине мая оно появится во всех местных ресторанах и кафе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Агентстве развития туризма и социокультурных проектов», блюда состоят из простых и уникальных для местных жителей продуктов — горчичного масла, рыбы, овощей, злаков, фруктов и ягодов, фермерских продуктов. В меню вошли авторских блюд: уха из осетра, яичница Волжская, каша Иловлинская и Сталинградская, винегрет Сарепта, горчичный соус, крем-брюле Каймак, котлета Волго-Донская, салат Ахтубинский, торт Царицынский. Их авторы специально изучали историческую кухню Волгоградской области. Кроме того, оно узнавали, какие зерновые, овощные и плодово-ягодные культуры традиционно выращивают в регионе. В дальнейшем авторы блюд хотят провести гастрономические мастер-классы и научить готовить их всех желающих.

Представители «Агентства развития туризма и социокультурных проектов» считают, что Волгоградское меню поспособствует развитию гастрономического туризма в регионе, продвижению местной сельскохозяйственной продукции и не только.