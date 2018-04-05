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В ресторане «Карлсон» состоится эксклюзивный ужин Дениса Крупени
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В ресторане «Карлсон» состоится эксклюзивный ужин Дениса Крупени 

Kitchenmag 37 минут назад
Фото: Kitchenmag
12 апреля в 18:00 программа гастролей региональных шеф-поваров «Гастрономическая карта России» представляет эксклюзивный ужин Дениса Крупени «На Краю» в ресторане «Карлсон», сообщают представители Ginza Project Moscow на своей странице в Facebook.
В день космонавтики, бренд-шеф ресторанов бутик-отеля RODINA Grand Hotel & SPA, г. Сочи в своем гастрольном ужине проведет параллели между тем, что мы находимся на краю вселенной. Сам он едет к из Краснодарского края, захватив с собой душевную сочинскую кухню, не лишенную индивидуальности.
В меню:
Масло сливочное и нерафинированное, адыгейская соль, хлеб
Устрица с икрой помидора и тартаром из огурца
Мусс из адыгейского сыра со свеклой и соусом наршараб
Рапаны с белыми грибами, корнеплодами и яйцом
Копченый лосось со шпинатом и пореем
Нутрия с корнем петрушки, черемшой и изюмом
Мороженое из шелковицы
Конфеты ручной работы с Солохоульским чаем
Стоимость: 2500—3500 рублей Адрес: Овчинниковская наб., 20/1 Тел. : +7 (495) 280-04-28
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