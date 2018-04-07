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Краснодарцам рассказали о программе праздничных мероприятий, приуроченных к Пасхе
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Краснодарцам рассказали о программе праздничных мероприятий, приуроченных к Пасхе 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 апреля — Новая Кубань. Праздничные пасхальные мероприятия в воскресенье пройдут во всех городских парках краевой столицы. Их тщательно готовили к началу весенне-летнего сезона, а особенно к Пасхе.
В управлении культуры рассказали о самых интересных праздничных мероприятий.
8 апреля в 12:00 на главной аллее в парке им. 30-летия Победы проведут конкурс детского рисунка, горожане смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению пасхальных сувениров и поделок.
В это же время в Чистяковской роще проведут познавательную игровую программу «Вот и Пасха пришла — веселись детвора!». В парке выступит хор народной песни «Кубаночка» с пасхальным концертом «Воистину Воскресе!».
Театрализованная игровая программа, на которой горожанам расскажут об истории православного праздника и традициях пройдет в 10:00 на площадке при Храме Сергея Радонежского по ул. Гаврилова,96/1.
В ст. Елизаветиснкой в 18:00 театрализованный концерт организует воскресная школа храма Покрова пресвятой Богородицы.
В 15:00 в Городском Саду начнется танцевальный вечер отдыха для людей старшего поколения.
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