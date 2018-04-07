Краснодарцам рассказали о программе праздничных мероприятий, приуроченных к Пасхе

Краснодар. 7 апреля — Новая Кубань. Праздничные пасхальные мероприятия в воскресенье пройдут во всех городских парках краевой столицы. Их тщательно готовили к началу весенне-летнего сезона, а особенно к Пасхе.

В управлении культуры рассказали о самых интересных праздничных мероприятий.

8 апреля в 12:00 на главной аллее в парке им. 30-летия Победы проведут конкурс детского рисунка, горожане смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению пасхальных сувениров и поделок.

В это же время в Чистяковской роще проведут познавательную игровую программу «Вот и Пасха пришла — веселись детвора!». В парке выступит хор народной песни «Кубаночка» с пасхальным концертом «Воистину Воскресе!».

Театрализованная игровая программа, на которой горожанам расскажут об истории православного праздника и традициях пройдет в 10:00 на площадке при Храме Сергея Радонежского по ул. Гаврилова,96/1.

В ст. Елизаветиснкой в 18:00 театрализованный концерт организует воскресная школа храма Покрова пресвятой Богородицы.

В 15:00 в Городском Саду начнется танцевальный вечер отдыха для людей старшего поколения.