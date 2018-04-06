Восемь советов, как украсить праздничный стол к Пасхе

Заканчивается Великий пост, и приходит светлый праздник Пасхи. В этот день принято красить яйца и собираться вместе с близкими за большим столом. Чтобы праздник получился максимально душевным и атмосферным, позаботьтесь о красивой сервировке.

Делимся подборкой классных советов, которые помогут вам украсить праздничный стол в лучших традициях Пасхи и создать за столом добрую и теплую атмосферу.

Пасха — это светлый праздник, а значит и за столом должны преобладать светлые тона. Такая сервировка гармонично впишется в общую атмосферу праздника и зарядит собравшихся позитивными эмоциями.

Выбирайте белый, бежевый, нежно-розовый, светло-желтый, нежно-голубой оттенки. Можно попробовать поиграть на контрасте и добавить несколько ярких акцентов: красный, зеленый, желтый, оранжевый. Скатерти и салфетки могут быть как однотонные, так и с узором: в пасхальную тематику гармонично впишется мелкая клетка.

Пасха — весенний праздник. Сделать свежие цветы элементом сервировки — лучший способ это подчекрнуть. Вовсе не обязательно ставить в центр стола огромный букет (хотя это отличная идея!). Цветы можно разместить точечно: к примеру, расставить в разных частях стола аккуратные вазочки с одним цветком или украсить бутоном каждую тарелку. Из цветов можно сплести венок или соорудить интересную композицию, добавив к ним другие элементы декора.

Пасха не обходится без пасхальных яиц. Им можно найти не только традиционное применение — разукрашенные яйца также станут отличным вариантом декора праздничного стола. Аккуратно поместите их в миску или хаотично разместите по всему столу. В сочетании с нейтральными скатертью и салфетками особенно выигрышно будут смотреться яйца с ярким рисунком.

Пасхальный заяц — еще один милый символ светлого праздника. Используйте этот факт, чтобы разнообразить вашу сервировку и сделать ее оригинальной и запоминающейся. Зайцы могут быть любыми: сложенными из салфетки, нарисованными от руки, шоколадными, фарфоровыми.

Весьма эффектно смотрятся на пасхальном столе нестандартные ветки. Из них можно соорудить эффектную композицию, добавив цветы или смастерив из них гнездо для пасхальных яиц. Такой шедевр можно поместить в центр стола — внимание гостей гарантированно будет приковано к нему. Впрочем, ограничений нет: ветки можно разложить в творческом порядке по столу.

На пасхальном праздничном столе эффектно будет смотреться стеклянная посуда. В сочетании со светлыми скатертью и салфетками она визуально расширит пространство и создаст чувство легкости и невесомости, которые удачно впишутся в концепцию Пасхи. Стеклянные стаканы, миски, кувшины с водой и даже тарелки — чем больше прозрачной посуды вам удастся использовать, тем лучше.

Как правило, на Пасху гостей ждут к обеду. Да, это вовсе не романтический ужин, но свечи все равно не помешают. Они помогут создать уютную атмосферу и добавят моменту торжественности. Поиграйте с формой и цветом свечей — они не только горят, но еще и украшают интерьер. В атмосферу Пасхи также здорово впишутся свечи, помещенные в миску с водой. Это выглядит очень нежно и по-весеннему.

Чем нежнее, тем лучше — не стесняйтесь добавить в качестве элемента сервировки несколько бантиков. Завяжите их на ветке или букете цветов, украсьте бокалы или столовые приборы. Выбирайте ленты подходящих или контрастных цветов, играйте с материалом, толщиной и шириной ленточек. Они могут быть широкими и из плотного материала, а могут быть кружевными — все зависит от общего стиля вашей сервировки.