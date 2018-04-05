Новый магазин детской одежды и кофейня открылись в ЦДМ на Лубянке в Москве

В Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в столице появились магазин одежды МЕК и кофейня Cofix, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент»

«В «Центральном детском магазине на Лубянке» (собственник и девелопер — компания «Галс-Девелопмент») открылся первый в мире монобрендовый магазин детской одежды МЕК и кофейня Cofix. Площадь магазина, расположенного на первом этаже ЦДМ на Лубянке, составляет 100 квадратных метров. МЕК — это удобная, яркая одежда в современном, энергичном стиле для детей с рождения и до 16 лет», — говорится в сообщении.

Бренд сочетает в себе несколько направлений: casual (повседневное), sport (спортивное) и chic (нарядное), что позволяет удовлетворить запросы творческих и активных детей при выборе образа на все случаи жизни. Каждая возрастная категория представлена максимальным количеством моделей — от аксессуаров до верхней одежды.

Как уточняется в сообщении, Сofix — международная сеть кофеен с фиксированной ценой за любое блюдо или напиток. В кафе, расположенном на шестом этаже ЦДМ на Лубянке, представлен широкий выбор кофе — американо, капучино, латте или эспрессо, изготовленные из эксклюзивного бленда зерна итальянской обжарки. Наряду с кофе в Cofix гостям предложат морковный фреш, фирменные горячие чаи и пунши, освежающие лимонады, выпечку, блюда для завтраков, салаты, супы, сэндвичи, пиццу и нежнейшие десерты.

«С начала 2018 года в ЦДМ на Лубянке открылось около 1,5 тысяч квадратных метров новых торговых пространств — магазинов востребованных товаров, кафе и ресторанов, центров развлечений. Новые арендаторы — международные бренды Cofix и MEK — усилят растущий сегмент услуг общественного питания, а также сегмент качественной и стильной детской одежды европейского производства», — отметил старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров

Генеральный директор ECE Russland Штефан Цайзельмайер обратил внимание на то, что в ЦДМ постоянно происходят изменения в составе арендаторов: в среднем на каждый месяц приходится по 2-3 новых открытия. За время управления объектом его компании удалось сдать в аренду помещения, общая площадь которых составляет 8% от GLA, и они продолжают сокращать вакансию в ТРЦ.

Как напоминается в материале, Центральный детский магазин на Лубянке — это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг.

Сегодня в ЦДМ представлено более 100 магазинов детской одежды и обуви: крупнейшая британская сеть магазинов Mothercare, одежда для новорожденных Little Star, белье и товары для беременных Bliss, «Скоро мама», магазины детской мебели, колясок и автокресел Stokke, Silver Cross, «ОЛАНТ». Сегодня в ЦДМ на Лубянке открыто более 20 кафе и ресторанов, в том числе кофейня «Double B Coffee&Tea», кафе «Буше», «Шоколадница», международная сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme, и другие. На шестом этаже торгового комплекса расположен арт-ресторан «Грабли», ресторан «Жаровня».