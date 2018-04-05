Ещё
В Кыргызстане определили причину массового отравления людей в ресторане
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кыргызстане определили причину массового отравления людей в ресторане 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Бишкек, 5 апреля /Синьхуа/ — Завершены лабораторные исследования проб продукции, взятой после массового пищевого отравления людей в ресторане в Бишкеке, сообщает сегодня пресс-служба Минздрава Кыргызстана.
Массовое отравление произошло 30 марта после празднования свадьбы в ресторане «Ала-Тоо» в Бишкеке. Всего на свадьбе присутствовали 192 гостя. Первые пострадавшие начали поступать вечером 31 марта. Всего число отравившихся составило около 250 человек. Большее количество пострадавших объясняется тем, что многие посетители забирали домой оставшиеся угощения. Стоит отметить, что часть гостей прибыла на торжество из других регионов.
По данным Минздрава, причиной отравления послужила курица в кляре, в которой обнаружены бактерии сальмонеллеза. В результатах проб, взятых у больных, также выявлена бактерия сальмонеллы.
"Так как сальмонелла была обнаружена только в пробах готовой продукции /в пробах сырья не обнаружена/, можно сделать вывод о нарушении технологии приготовления продуктов и условий хранения", — говорится в сообщении.
На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице Бишкека стационарное лечение получают 94 человека, в лечебных организациях других областей стационарное лечение получают 36 человек.
По факту массового отравления правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. На данный момент ресторан закрыт. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Фильм "Первому игроку приготовиться" за два дня проката в Китае собрал более 200 млн юаней В Ханчжоу проходит выставка произведений искусства, созданных учащимися-аутистами В Сямэне прошла "Ночь балета стран БРИКС"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МакSим показала отношения с бывшим мужем4
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал6
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение