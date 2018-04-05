В Кыргызстане определили причину массового отравления людей в ресторане

Бишкек, 5 апреля / Синьхуа / — Завершены лабораторные исследования проб продукции, взятой после массового пищевого отравления людей в ресторане в Бишкеке, сообщает сегодня пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

Массовое отравление произошло 30 марта после празднования свадьбы в ресторане «Ала-Тоо» в Бишкеке. Всего на свадьбе присутствовали 192 гостя. Первые пострадавшие начали поступать вечером 31 марта. Всего число отравившихся составило около 250 человек. Большее количество пострадавших объясняется тем, что многие посетители забирали домой оставшиеся угощения. Стоит отметить, что часть гостей прибыла на торжество из других регионов.

По данным Минздрава, причиной отравления послужила курица в кляре, в которой обнаружены бактерии сальмонеллеза. В результатах проб, взятых у больных, также выявлена бактерия сальмонеллы.

"Так как сальмонелла была обнаружена только в пробах готовой продукции /в пробах сырья не обнаружена/, можно сделать вывод о нарушении технологии приготовления продуктов и условий хранения", — говорится в сообщении.

На сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице Бишкека стационарное лечение получают 94 человека, в лечебных организациях других областей стационарное лечение получают 36 человек.