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Витянис Урба: Душа Казюкаса в Вильнюсе
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Витянис Урба: Душа Казюкаса в Вильнюсе 

Tvoybro.com 2 часа назад
Фото: Tvoybro.com
Казюкас, или ярмарка Святого Казимира, — главный праздник литовской столицы с более чем четырехвековой историей. Человек, чье имя неотрывно связано с ним, — Витянис Урба. Высокий седой мужчина может быть знаком многим калининградцам как флегматичный повар за прилавком Marceliukės Klėtis — постоянных гостей и участников мероприятий от Kaliningrad Street Food. Интересно, что основанный Витянисом ресторан национальной литовской кухни и Казюкас — не единственное, чем занимается Урба. В прошлом профессиональный баскетболист, выступавший за «Жальгирис», он еще и президент Балтийской женской баскетбольной лиги, а также игрок ветеранской сборной Литвы.,
Витянис Урба и его ресторан национальной литовской кухни Marceliukės Klėtis примут участие в зеленоградском Fish Food Festival 28 апреля — 1 мая.
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