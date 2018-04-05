Витянис Урба: Душа Казюкаса в Вильнюсе

Казюкас, или ярмарка Святого Казимира, — главный праздник литовской столицы с более чем четырехвековой историей. Человек, чье имя неотрывно связано с ним, — Витянис Урба. Высокий седой мужчина может быть знаком многим калининградцам как флегматичный повар за прилавком Marceliukės Klėtis — постоянных гостей и участников мероприятий от Kaliningrad Street Food. Интересно, что основанный Витянисом ресторан национальной литовской кухни и Казюкас — не единственное, чем занимается Урба. В прошлом профессиональный баскетболист, выступавший за «Жальгирис», он еще и президент Балтийской женской баскетбольной лиги, а также игрок ветеранской сборной Литвы.,

Витянис Урба и его ресторан национальной литовской кухни Marceliukės Klėtis примут участие в зеленоградском Fish Food Festival 28 апреля — 1 мая.