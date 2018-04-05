«Сибирский» кулич c кедровым орехом и еловой щепой предложат гостям фестиваля

На фестивале «Пасхальный дар», что стартует в столице за день до праздника, 7 апреля, только куличей представят более 30 видов.

Также на площадках можно будет попробовать самые вкусные и необычные постные и пасхальные блюда: в списке участников гастрономической программы «Пасхального дара» 61 ресторан, и все они приготовили для гостей особенное праздничное меню. На улице Кузнецкий мост можно будет найти куличи с инжиром, земляникой, кумкватом, черными трюфелями и ванильной икрой, творожную пасху трех видов — с апельсиновым мармеладом, шоколадным печеньем и засахаренной сиренью. На этой площадке можно будет приобрести расписные пасхальные яйца: перепелиные, куриные, яйца цесарки и даже страуса.