Встретимся сегодня вечером на веранде

Аккуратные столики с живыми цветами, уютные мягкие кресла, вид на лучшие панорамы города — столичные рестораны приглашают посетителей на летние веранды. Наконец пришедшая в Москву теплая погода к отдыху с чашкой чая за беседой в хорошей компании лишь располагает. Корреспондент «ВМ» одной из первых посетила сезонное кафе под открытым небом.

Первые летние веранды уже появились на Цветном бульваре (дом 21, строение 1), Рождественке (дом 5/7) и в Весковском переулке (дом 70). Самые ответственные рестораторы начали готовить площадки под открытым небом еще с середины прошлого месяца. А потому атмосфера здесь особенно приятная и весенняя: сдержанный в расцветках дизайн, теплые пледы с мягкими подушками, а от внезапных осадков всегда можно спрятаться под уличными зонтами.

— В теплую погоду, вместо того чтобы сидеть в душном помещении, мы с молодым человеком всегда ищем столики вот на таких верандах, — рассказывает Оксана Коломойцева, отправившаяся в кафе после занятий в университете. — Здесь нет назойливого шума, можно подышать свежим воздухом и спокойно поговорить.

Кстати, всего в этом сезоне в столице будет работать 2575 летних кафе. Планировка и оформление каждой веранды выполняется по установленным правилам и единым стандартам. Так, площадка не должна препятствовать пешеходам, глухие металлические ограждения строго запрещены, а максимальный размер купола шатров — не выше первого этажа. Благодаря тщательному контролю и регулярным проверкам в этой области за последние два года количество нарушений в сезонных кафе сократилось на 40 процентов.

— Земельный участок для размещения летнего кафе город предоставляет бесплатно, — сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергей Шогуров . — Площадь и расположение веранды определяются схемой размещения таких объектов. И рестораторам необходимо строго соблюдать эти требования.

Для кафе и ресторанов создание своего маленького летнего дворика — существенное конкурентное преимущество. Причем традиция эта — из далекого прошлого.

— Открытые площадки есть на старых фотографиях, сделанных еще в дореволюционной России, — утверждает президент Федерации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Российской академии народного хозяйства и государственной службы Игорь Бухарин. — А в Советском Союзе даже проводили целые соревнования, у кого веранда лучше и удобнее. Путешественники, приехавшие в Москву как гости, всегда предпочтут провести время на вот такой приятной летней площадке, а не в закрытом помещении, сколько бы кондиционеров там ни стояло. Порой рестораны, которые не имеют возможности организовать открытую зону, из-за резкого уменьшения числа клиентов вовсе вынуждены на лето сокращать штат.

Встретиться с друзьями и приятно провести время на верандах при городских кафе и ресторанах можно будет вплоть до 1 ноября.

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