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Проверкой полицейских, потребовавших скидочные карты у ресторана «Мясо & Рыба», занялся СК
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Проверкой полицейских, потребовавших скидочные карты у ресторана «Мясо & Рыба», занялся СК 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Кунцевская межрайонная прокуратура обнаружила «многочисленные нарушения» в работе полицейских, которые во время проверки в ресторане «Мясо & Рыба» потребовали у его руководства скидочные карты. Претензии надзорного ведомства касаются процедуры проведения проверки, а коррупционной составляющей занимается следственный комитет. Об этом говорится в решении прокуратуры, которое оказалось в распоряжении Inc.
12 января владелец ресторана Сергей Миронов на своей странице в Фейсбук написал о полицейской проверке, которая проводилась в заведении, расположенном в торговом центре «Кунцево Плаза». Полицейские проверили документы работников ресторана и забрали в отделение поваров, кондитеров и барменов ресторана, чтобы «проверить их по базе».
Сотрудников ресторана привезли в отделение в 14.30, а отпустили лишь в 21:00 по московскому времени. По словам Миронова, HR-специалист компании попросил отпустить сотрудников, поскольку действия полицейских парализовали работу заведения. В ответ на это заместитель начальника Кунцевского районного отделения майор Наиль Касимов попросил три безымянные скидочные карты ресторана на 50%. Взамен он пообещал отпустить всех сотрудников и прекратить проверку.
«Надеюсь, что руководство полиции увидит этот пост, потому что стучаться куда-то и с кем-то разговаривать совершенно бесполезно, я это понимаю. Без подобного поста и общественного резонанса нас будут просто отфутболивать. А сейчас надеюсь, что это заинтересует вышестоящие органы», — написал тогда Миронов.
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В ответе межрайонной прокуратуры Кунцево руководству ресторана говорится, что сотрудники полиции не согласовали проверку с надзорным органом, а также не составили протокол по её результатам. Полицейским вынесено представление об устранении нарушений.
Кунцевская межрайонная прокуратура
«В части доводов о коррупционной составляющей действий сотрудников ОМВД по району Кунцево сообщаю, что в настоящее время по данному факту Кунцевским МСРО СУ проводится проверка по статье 144-145 УПК РФ».
В октябре 2017 года ресторатор Сергей Миронов столкнулся с давлением со стороны администрации торгово-развлекательного центра «Афимолл-сити»: ресторан Meat&Fish хотели выселить из ТРЦ, ссылаясь на несуществующие нарушения.
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