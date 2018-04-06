McDonald’s оштрафовали за отсутствие срока годности и другой маркировки на упаковке

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Макдоналдс» , оспаривавшему штрафы Роспотребнадзора , которые были назначены по результатам плановой выездной проверки, сообщили в управлении ведомства.

Организацию оштрафовали на 550 тысяч рублей за нарушения при торговле продукцией общественного питания через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс». Еду продавали без декларации соответствия и специальной маркировки на упаковках.

Продукция, реализуемая через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» должна сопровождаться маркировкой на каждую единицу упаковки с информацией, которая включает в себя, в том числе дату изготовления, срок годности, условия хранения, рекомендации и ограничения по использованию или приготовлению пищевой продукции

— Роспотребнадзор.

В ведомстве пояснили, что по техрегламенту нужно декларировать всю пищевую продукцию. Еда в ресторанах, кафе, барах, столовых и закусочных является исключением, однако товары, продающиеся через «МакАвто» и «МакЭкспресс» под него не попадают.

В январе сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила, что полностью перейдет на вторсырье к 2025 году. Еду начнут продавать в упаковках, которые будут делать из переработанных материалов в целях защиты окружающей среды и уменьшения отходов.