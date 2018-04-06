Сообразили на двоих: отзыв о ресторане «Южане»

Расположение

Лена: Я добиралась на такси, поэтому близость от метро оценить могу только по карте. Но проспект Академика Сахарова — не самое плохое место на Земле, если он, конечно, не стоит в беспросветной пробке. Благодаря ярко-оранжевой вывеске, ресторан очень легко найти. «Гугл» бы даже сказал, что его «легко заметить из машины на обычной скорости».

Максим: Проспект Сахарова — определенно не самое плохое место еще хотя бы и потому, что создатели «Южан» могли бы открыть ресторан где-нибудь в Печатниках (а что сразу в Печатниках?! — Прим. Лены) или — страшно представить — в Бирюлево, чтобы, так сказать, заведение больше соответствовало названию. Но нет. Устояли от соблазна. И слава богу. Если серьезно, то я очень люблю этот район: Мясницкая, Чистые пруды, милые кривые московские переулочки… По ту сторону бульвара, ближе к центру, ресторанов миллион, а в сторону Садового кольца — раз-два и обчелся. Так что «Южане» определенно вне конкуренции. И я, конечно, оценил близость к метро. 400 метров от выхода с Тургеневской или 5 минут пешком по прямой. Все просто. Навигатор не потребуется.

Интерьер

Лена: Пока доходишь с первого этажа на условно второй (я бы даже назвала его третьим), понимаешь, что места в ресторане много. Даже очень много. Первый этаж более демократичный: для ланчей и бургеров на скорую руку. На втором этаже атмосфера куда более парадная — большие окна, темная мебель и приглушенный свет. Вполне годится хоть для дружеских посиделок, хоть для свидания, хоть для бизнес-встречи: музыка, к счастью, позволяет слышать собеседника, сидящего на другом конце стола. Камера для вызревания мяса — на виду, как и стол мясника. В общем, все в лучших традициях заведений Тахира Холикбердиева : брутально, но гармонично.

Максим: Третий? Там реально три этажа? ОМГ, мне кажется, я определенно перебрал в «Южанах» прекрасного красного.

Лена: Спокойно! По факту этаж действительно второй, просто есть между ними промежуточная площадка, на которой еще несколько столиков стоит. Ну и лестницы аж две, подниматься высоко.

Максим: Ну ладно, уговорила. Лично мне очень понравились столы. Не люблю, когда в ресторанах все столы одинакового размера — напоминает средней руки шаблонную кофейню. Но и когда ресторан больше похож на обеденный зал Хогвардса тоже не люблю. В «Южанах» столы разномастные: есть длинные на большую компанию, круглые — на компанию поменьше, обычные — на 2-4 человека. И место найдется для всех, и в то же время все стилистически выдержано. Разве что стулья показались громоздкими. Кстати, ты заметила, что в центре круглого стола смонтирован вращающийся диск? Очень удобно, когда компания заказывает разные блюда на всех (что называется, «в стол»): можно все это мясное великолепие поставить на диск и крутить, вместо того, чтобы постоянно просить соседа передать еще ломтик домашней кровяночки или черкесский пирожок с тыквой.

Лена: Да, штука очень удобная. И медитативная немного: крутишь себе, еду выбираешь…

Меню

Лена: «Южане» — это не стейк-хаус, здесь работает другой принцип, а именно принцип экологичного потребления мяса в пищу. Иными словами, все, что может быть приготовлено, будет приготовлено: почки, мозги, ребра, щечки — все! Это не значит, что в меню не найдется хорошего стейка (пожалуйста — шатобриан за 1490, стейк из шей — 950), но, пожалуй, это не самое интересное, что здесь есть. А вот, допустим, раздел «Копчение в дровяной печи» заслуживает уже большего внимания: цыпленок без костей с пряной сливой совсем неплох. Из закусок стоит взять домашний паштет или террин из кролика и гуся, а еще — вы будете смеяться, но… телячьи мозги.

Максим: При подаче телячьих мозгов надо не смеяться, а вздыхать в предвкушении. Это очень вкусно. Ну и прибавка мозгов еще никому не мешала. Ты права, здесь все идет в ход, почти любая часть туши. Меня, если честно, стейком не удивишь, я скорее выберу что-нибудь альтернативное. Например, бараньи языки на сладких помидорах (790 руб.) или новинку меню — ризотто с бычьими хвостами (950). А еще почти всегда в мясных ресторанах я беру тартар. Что поделать, я — тартароголик. В «Южанах» тартар (560 руб.) без всяких там дополнений вроде ягод или имбиря, только говядина и ничего кроме. Лично для меня это только плюс. Подается он с острым овощным соусом, но гости уже сами там решают — с соусом им есть тартар или без. Я, например, люблю без. А вот нутрию (точнее, бургер с котлетой из нутрии за 490 руб.) я взять не решился, хоть и собирался. Я человек слабохарактерный и впечатлительный — у нас в живом уголке нутрия жила, любимица школы. Ну не шмогла…

Напитки

Лена: Винная карта впечатляет. Открываешь и понимаешь: грядут муки выбора. Особенно, если вы не собираетесь останавливаться на бокале и думаете про бутылку (или бутылки). Советовать буду португальское — хороши все цвета: и белое (вернее, зеленое), и красное. Тем, кто про вино вообще не думает, на помощь придут авторские коктейли. А еще в «Южанах» готовят собственные настойки — не пропустите.

Максим: Редко в каком ресторане встретишь больше двух вариантов российских вин. В «Южанах» выбор — зашатаешься. Во всех смыслах.

Вердикт

Лена: Душевное место для любителей мяса и непринужденной атмосферы. Если бы жила чуть ближе, обязательно ходила бы сюда на ужин. И да: заведение честно работает до последнего клиента, безо всяких намеков на «вам пора, гости дорогие». Проверено.

Максим: Крылья, ноги и хвосты. А также ребра, голяшки и мозги. Язык, печень и яйца. Вот, на мой взгляд, ради чего, а вовсе не ради стейков, сюда стоит идти. Мясники и повара «Южан» знают толк и не боятся экспериментов. Если и вы не боитесь — бронируйте стол.

PS: Ни одна нутрия при написании материала не пострадала.

PPS: Откройте уже нормальный ресторан в Печатниках!