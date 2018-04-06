Полиция вернула шеф-повару, удостоенному двух звезд Мишлен, украденное у него вино на 400 тыс. евро

Полиция вернула титулованному французскому шеф-повару десятки похищенных у него бутылок с уникальным вином стоимостью 400 тысяч евро, сообщает

The Local

Преступники в феврале вынесли 320 бутылок превосходного вина из ресторана 39-летнего Жана Сюльписа, расположенного во французских Альпах. Вино общей стоимостью 400 тысяч евро было похищено из подвала ресторана в отеле Auberge du Pere Bise. Средний счет этого ресторана высокой кухни составляет от 90 до 200 евро.

Как сообщили AFP в полиции, по подозрению в краже были арестованы четверо похитителей и их сообщники. Из 320 похищенных бутылок стражи порядка обнаружили 250. Все они возвращены владельцу. Жан Сюльпис поблагодарил полицию за профессионализм.

Среди марок вина, возвращенного ресторану, были такие уникальные и дорогостоящие, как Chateau Yquem, Domaine de la Romanee Conti, Petrus, Chateau Mouton Rothschild и Chateau Margaux.

Жан Сюльпис — самый молодой шеф-повар Европы, удостоенный первой звезды Мишлен в возрасте 26 лет. Его ресторан называется Restaurant de Jean Sulpice (до 2014 года — L'Oxalys) и расположен на самом высокогорном в Европе горнолыжном курорте Валь-Торанс во французских Альпах.

Свой ресторан Сюльпис открыл в возрасте 24 лет — в декабре 2002 года. Через два года он получил первую звезду Мишлен, еще спустя пять лет — вторую звезду. Сюльпис специализируется на кухне французского департамента Савойя.

Красный гид Мишлен — самый влиятельный ресторанный рейтинг, присуждающий звезды ресторанам и шеф-поварам за кулинарные достижения. Гид выпускается с 1900 года.