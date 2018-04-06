Пачат, рапан, эчпочмак: Что ждать от Всероссийского гастрономического фестиваля в Калининграде

В России пройдёт первый в истории чемпионат мира по футболу. Подготовка к масштабному мероприятию ведётся по всем фронтам: начиная от строительства стадионов, заканчивая, конечно же, едой. Ростуризм подошёл к последнему основательно, разработав стратегию по завоеванию сердец и желудков через федеральный проект «Гастрономическая карта России», в рамках которого пройдут гастрономические фестивали., Чем славится страна?,

Цель проекта — показать зарубежной аудитории необъятное многообразие традиционных для России гастрономических изысков. Чтобы наконец распрощаться со стереотипом «Русь — блины — икра и водка», dream team из рестораторов и шеф-поваров представили следующие стритфуд-версии блюд.

Столицу России представит Кирилл Крынжин, основатель пекарни «Калачи-москвичи». Название заведения как бы толсто намекает на то, что прибывшие в Москву гости смогут угоститься различными калачами с начинками. От Петербурга выступит кондитерское производство «Север» со 115-летней историей. Уже чувствуете аромат столетних питерских традиций, российского шоколада и наборов пирожных?

Вы уже наверняка и сами догадались, что от нашего города представлять российские блюда будут организатор Street Food Weekend Александр Исаев и шеф-повар Александр Быков . В этот раз обойдёмся без мурманской трески: на фестивале Welcome foodball cup отпробуем блюда из балтийской корюшки и кильки (небольшой спойлер картинкой выше). В Нижнем Новгороде будут коптить окского сома, в Волгограде сварят настоящую «Царскую» уху, а в Самаре — раков.

Эчпочмак и бэлеш — национальные блюда татар и башкир — приготовят в Казани, Ростов на Дону представит курники в форме футбольных мячей, Саранск испечёт пачат (мордовские блины), а Сочи отметится жареной барабулей (черноморской рыбкой)., Тестовый туризм,

Совсем скоро на стадионе «Арена Балтика» пройдёт тестовый матч между Балтикой и Крыльями Советов. Пока одни будут разминаться перед игрой на новом поле, другие приедут в Калининград с тестовым туром. Первый уже прошёл в Нижнем Новгороде, где специально обученные туристы проходили анкетирование во время дегустаций, знакомились с историей и легендами города и затестили тур-бродилку. В бывший Кёнигсберг группа испытателей планирует наведаться в мае, чтобы опробоваться рыбные специалитеты, марципан и мясные блюда. А министр по культуре и туризму Андрей Ермак пообещал ещё одну игру в «ногомяч», только уже между поварами и журналистами.

Об этом напишут книгу

В апреле издательство «ЭКСМО» выпустит книгу «FOODбол: кулинарные традиции 11 футбольных столиц». В издании будет собрано 44 рецепта классических блюд региональной кухни и широко знакомых современных версий. Авторами выступают известные рестораторы и молодые шеф-повары со всей страны. Книга ещё не вышла в продажу, но уже сейчас вы можете полистать пару страниц онлайн или сделать предзаказ.

Создадут интерактивную карту

Заводите мотор и хватайте карту, точнее, смартфон. Масштабный проект «Гастрономическая карта России» будет систематизирован и реализован в интерактивной карте. На ней разместят полную информацию о возможностях федеральных субъектов в сфере гастро— и агротуризма, там же представят лучшие региональные продукты, в том числе и с экспортным потенциалом. Появится сие великолепие на национальном туристическом портале Ростуризма на русском и английском языках., И если у вас не получается вырваться в гастрономический отпуск во время проведения Чемпионата, даже по его окончании вы сможете воспользоваться онлайн-версией карты. Путешествие будет занимательным: туристические маршруты проходят через адреса ферм, предприятий и местных ресторанов. Все ценные данные, кропотливо собранные с рейтингов агрегаторов, вроде Booking.com, все-все пароли и явки загрузят на одну платформу., Фестиваль Welcome foodball cup не только о еде,

Единое фестивальное действо превратит городское пространство в большой праздник современной региональной кухни. Гостей ждут: стритфуд и шоу современных уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, автоярмарка и дегустации лучших продуктов из регионов, а также мастер-классы региональной кухни от шеф-поваров.