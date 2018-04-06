Московские рестораны обновляют весеннее меню

В еженедельном обзоре — новый ресторан с русскими печами, весенние коктейли с тако в баре Димы Соколова, корейские новинки в ресторане Александра Кана , гастроли норвежского бармена и сочинского повара. С первых дней апреля в Москве уже начали готовить лимонады, среди них есть даже гороховоый, и смешивать апероль и писко, ароматизируя перуанский коктейль полевой ромашкой.

Uhvat на Рочдельской

На Трехгорной мануфактуре открылся первый проект Елены Тлябичевой. Ресторан «современной русской кухни» предлагает гостям меню, приготовленное в русской печи по технике томления. Сам ресторан оформлен как лофт, украшен сводчатым потолком и люстрами из Гусь-Хрустального. Но главное — три русские печи. Кухню ресторана возглавил Евгений Альфан, который учился готовить в печи во Владимире. В меню: мягкий медовый сыр с белыми грибами; огуречная каша с яйцом и соусом из рикотты; гречневая каша, томленая сливками и маслом; камчатская нерка с обожженной морковью; говяжий язык с горчичной пастой и черным корнишоном; гречневый кекс с шоколадом и мороженым из томленой ряженки. В баре, который возглавляет Сергей Головатюк, подают гороховый лимонад. Винную карту ресторану составил сомелье Михаил Волков

Весенние коктейли в Mr. Help&Friends

В баре Дмитрия Соколова — сезонные обновления. Коктейльная карта пополнилась четырьмя новинками: Sideway punch на текиле, настоянной на имбирных конфетах и игристом с добавлением сиропа из меда и яблок; Without many words с грогом на трех видах рома, хересе, абсенте, ореховом ликере и лимонном биттере; First flower julep с настойкой на северных ягодах, медовым сиропом и мятой; Scirocco — писко, ароматизированный полевой ромашкой, ревеневый кордиал, апероль и цитрусовый шраб. На закуску предлагают несколько видов тако: со свининой и фасолью с гуакамоле; с охотничьими колбасками и сырно-томатной сальсой; с куриной грудкой в томатном соусе и орехом пекан.

Пульгоги в K-Town

Советская корейская кухня Александра Кана и Илиодора Марача неплохо прижилась на ресторанном рынке Москвы. Очередная закусочная K-Town разместилась на первом этаже Центрального рынка. В основном меню по-прежнему надо заказывать паровые пирожки пегодя с рубленым мясом, коррито и суп Кукси. А весной здесь появилось новое блюдо-конструктор. Пульгоги (в переводе с корейского — огненное мясо) — сет из говядины, приготовленной в маринаде из кунжутного масла, соевого соуса, чеснока и имбиря, и нескольких начинок. Корейские «роллы» заворачивают в листья салата или водоросли нори.

Шеф-повар Денис Крупеня в «Карлсоне»

12 апреля на кухне Карло Греку в «Карлсоне» будет работать Денис Крупеня, бренд-шеф ресторанов бутик-отеля Rodina Grand Hotel & SPA в Сочи. Гастрольный ужин пройдет в рамках «Гастрономической карты России», которая весь год знакомит москвичей с кухней региональных шефов. Программа Дениса Крупени называется «На Краю». В меню: устрица с икрой помидора и огуречным тартаром; мусс из адыгейского сыра со свеклой и соусом наршараб; рапаны с белыми грибами, корнеплодами и яйцом; копченый лосось со шпинатом и пореем; нутрия с корнем петрушки, черемшой и изюмом; мороженое из шелковицы; конфеты с солохаульским чаем. Начало в 18:00. Стоимость: 2500-3500 рублей.

Бармен Моника Берг в «Фаренгейте»

В «Фаренгейт» приезжает бармен Моника Берг — обладательница множества барменских наград, норвежка корейского происхождения. В послужном списке Моники — работа в баре мишленовского ресторана Pollen Street Social в Лондоне и бар-винокурня Himkok в Осло, вошедший в список лучших по версии Spirited Awards 2016 и World’s 50 best Bars 2016 и 2017. С 5 по 7 апреля Моника будет готовить для клиентов «Фаренгейта» 5 коктейлей.