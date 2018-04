Московские рестораны обновляют весеннее меню 

Uhvat на Рочдельской

Весенние коктейли в Mr. Help&Friends

В баре Дмитрия Соколова — сезонные обновления. Коктейльная карта пополнилась четырьмя новинками: Sideway punch на текиле, настоянной на имбирных конфетах и игристом с добавлением сиропа из меда и яблок; Without many words с грогом на трех видах рома, хересе, абсенте, ореховом ликере и лимонном биттере; First flower julep с настойкой на северных ягодах, медовым сиропом и мятой; Scirocco — писко, ароматизированный полевой ромашкой, ревеневый кордиал, апероль и цитрусовый шраб. На закуску предлагают несколько видов тако: со свининой и фасолью с гуакамоле; с охотничьими колбасками и сырно-томатной сальсой; с куриной грудкой в томатном соусе и орехом пекан.