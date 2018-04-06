Самые красивые куличи в ресторанах Москвы

Отмечать Пасху любят многие! Признайтесь, вне зависимости от того, постились вы или нет, на вашем столе 8 апреля обязательно появятся живописные куличи. А если вы не хотите готовить их самостоятельно, можно купить в ресторане. Мы выбрали 7 самых красивых куличей в ресторанах Москвы.

Ресторан «Восход»

Когда после полёта космонавтов спрашивают «Видели ли вы Бога на небесах?» — они тактично уклоняются от ответа. В ресторане «Восход», расположенном недалеко от Кремля, утверждают, что подготовили к Пасхе божественно красивые куличи с космическим вкусом по авторским рецептам шеф-повара Максима Тарусина. Действительно, с такими Светлое воскресенье станет еще светлее. Стоимость маленького кулича — 290 руб., большого — 750 руб.

Москва, ул. Варварка, д. 6, парк «Зарядье»

Ресторан «Китайская грамота»

Кто бы мог подумать, но в ресторанах «Китайская грамота. Бар и Еда» на Сретенке и в Барвихе тоже подготовили пасхальные куличи, да какие! По рецептам шеф-повара ресторанов Чжана Сянъчэня здесь выпекают на заказ большие (600 г) и маленькие (200 г) куличи с фирменными украшениями, покрытые мастикой, стоимостью от 300 до 800 рублей — в зависимости от размера.

Гастроном

Москва, Сретенка, д. 1 Одинцовский район, деревня Барвиха, д 114, строение 2, ТК «Барвиха Luxury Village»

Ресторан «Тоторо»

В Японии тоже празднуют православную Пасху! Поэтому в ресторане «Тоторо» появились куличи, сделанные на основе популярного в Японии молочного хлеба Хоккайдо. Отличительная особенность такого кулича — исключительная воздушность и аппетитная корочка. И, естественно, весь декор выполнен в особом, «японском», православном стиле. Стоимость маленького кулича — 250 руб., большого — 500 руб.

Москва, Кутузовский просп., д. 2/1, стр. 6 Ресторан «Белуга»

Шеф-кондитер ресторана «Белуга» Светлана Маркина предлагает гостям изящные куличи на сладком сдобном тесте, взбитых желтках и растопленном сливочном масле — такая техника позволяет позволяет ему максимально подняться. Для яркости и праздничности вкуса в основу добавляют цукаты, изюм, грецкий орех, заварной крем. Традиционные творожные куличи готовят с клюквой и двумя видами изюма. Украшаются пасхальные угощения взбитой меренгой, карамельными чипсами и марципаном. Стоимость куличей зависит от выбранного размера и начинается от 1500 рублей.

Гастроном

Москва, Моховая ул., д. 15/1, стр. 1 (Гостиница «Националь», 2 этаж)

Кафе «АндерСон»

Яркие куличи на «Фабрике Счастья» готовят из натурального фермерского творога, с цветными цукатами и изюмом. Украшены они фисташками, курагой, изюмом, сушеной вишней, грецкими орехами и фундуком. Большой «Пасхальный» кулич для дружной компании стоит 980 руб., «Домашний» среднего размера — 520 руб., а маленький «Детский» — 220 руб. Набор из трех средних куличей с двумя марципановыми цыплятами можно купить за 620 руб.

Кондитерская «Кафе Пушкинъ»

Еще один милый детский кулич к Пасхе, украшенный цыпленком из марципана, можно найти в кондитерской «Кафе Пушкинъ». Помимо этого малыша, кондитеры приготовили традиционные большие и средние пасхальные куличи (весом 900 г и 455 г, соответственно) из сдобного теста бриошь, в состав которого входят ваниль, апельсиновый цвет и фрукты «конфит» (изюм, апельсин и лимон), вымоченные в роме. Стоимость: большой — 3450 руб., средний — 1950 руб., детский — 750 руб.

Гастроном

Москва, Тверской бульвар, д. 26 Кофейня Сezve Coffee

Простые, на первый взгляд, пасхальные куличи в кофейнях Cezve Coffee не так уж и просты! Кулич «Красный бархат» приготовлен из творожного теста ярко-красного цвета с кусочками белого шоколада, «Черный бархат» — это насыщенный шоколадный кулич с кусочками свежей вишни и горького шоколада, а в ароматный «Классический» добавили изюм и кусочки апельсина. Куличи готовят двух размеров (200 и 700 г), стоимость от 200 руб.

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