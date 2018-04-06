Второй этап «Пумперникеля» позади: Что будет дальше и каким предстанет ресторанный гид

Вручение премии «Пумперникель»

Как известно, процесс, определивший лучшие 50 кафе, баров и ресторанов Калининграда, завершился в конце января. Тысячи голосовавших калининградцев сделали свой выбор, и начался второй этап. Почти два месяца продолжалась следующая важная стадия — голосование рестораторов. Каждое заведение, попавшее в список лучших 50, вскоре после выхода февральского номера получило конверт. В нем, помимо поздравления и специальных стикеров, которыми предполагается отмечать вход или интерьер в лучших заведениях, были анкеты. В одной было необходимо распределить три голоса между списком из всех 50 участников, причем за себя голосовать нельзя — как на «Евровидении». Помимо этого, рестораторам нужно было сделать свой выбор в трех дополнительных номинациях — «Дебют года», «Ресторанная легенда» и «На ход ноги». Признаем, результаты экспертного голосования немного поразили нашу редакцию. От нее, кстати, будут присуждены три специальные премии в номинациях «Народный выбор», «Партнер года» и приз «За открытость и новаторство». Всех победителей «Пумперникеля» объявят в конце весны.

Нужно отметить, что два ресторатора отказались делать свой выбор по разным причинам. Это всего 4% от всех голосовавших, поэтому итоговое решение профессионалов можно признать легитимным по любому из существующих в мире выборных законодательств. Результаты голосования будут объявлены в июньском номере «Бродвея», которым станет второе издание ресторанного гида «Пумперникель», а также на торжественной церемонии. Детали события и место вручения главной калининградской ресторанной премии «Пумперникель» будут раскрыты в майском номере «Бродвея». Отметим лишь, что на нее пригласят всех участников топ-50 и специальных гостей. Также хотим обратить внимание, что в нашем топ-50 произошла вынужденная замена: вместо закрывшегося «Бон-Бона» мы включили заведение, которое стало 51-м по итогам онлайн-голосования, — и это «Мадам Буше».

Ресторанный гид «Пумперникель»

В этом году ресторанный гид будет выполнен в двух версиях — англоязычной и русской. Их содержимое будет немного отличаться, но основа все же — 50 лучших заведений Калининградской области, а также полезная информация о калининградской пищевой среде для всех гостей Калининграда. Мы обратим внимание на те ее аспекты, которые далеко не всегда попадают в поле зрения постоянных жителей. В гиде будут лучшие маршруты для бархоппинга, обзор pet-friendly мест, рекомендации относительно заведений, комфортных для людей с ограниченными возможностями, маршруты, интересные для вегетарианцев. Кстати, вот так выглядел гид в прошлом году:

Мы не забудем и культурные особенности туристов со всего мира и России, которые приедут в Калининград на Чемпионат по футболу. В специальных разделах мы посмотрим на калининградские рестораны, кафе и бары глазами людей, чьи пищевые предпочтения определяются религиозными и культурными предпочтениями, проанализируем места с лучшим знанием иностранных языков и даже посмотрим на местный общепит через призму ЛГБТ-сообщества.

Конечно, ни в одном разделе не обойдется без пристального внимания к футболу — мы соберем советы для каждой из национальностей, которые станут гостями Калининграда. Мы сделаем обзор главных кулинарных и не только событий, а также исследуем карту локальных специалитетов — блюд и напитков, только попробовав которые, можно с уверенностью сказать, что ты был в Калининграде., Хотим напомнить…, Министерство по культуре и туризму Калининградской области объявило начале конкурса на лучшее региональное меню. Всем, кто связан в Калининграде и области с ресторанной сферой, предлагается проявить себя в создании блюд из продуктов, произведённых на территории Калининградской области. О критериях и сроках, жюри и награде победителю читайте вот здесь.