Выбор месяца: Человек, место и блюдо апреля 

, Человек: Автор книги «Голодный город» Кэролин Стил,
Что же она предлагает взамен еды из супермаркета, то есть из коробки? Предлагает вернуться к истокам. Не просто за семейный или дружеский стол, приготовленный на домашней кухне, а еще и к еде, выращенной рядом, на видимом расстоянии. Примеры были интересными: горожане платят фермеру впрок, а он кормит их урожаем весь год. Другой энтузиаст выращивает зелень на крыше небоскреба. По мнению Кэролин Стил, чем ближе к нам еда — на грядке, в саду или в центре города на фермерском рынке, — тем больше мы ее ценим, вкуснее едим и сохраняем традиции., Место: Дегустации в «DА», Во-вторых, придумщики дегустаций имеют некую смелость и решимость для экспериментов на кухне. Тривиальность меню большинства калининградских ресторанов давно уже удручает. Предсказуемость того, что предлагает тетрадка на столе, отвращает от походов даже в новые заведения — можно понять с точки зрения выручки, стабилизирующейся на привычке посетителей употреблять в пищу строганину и салат «Цезарь», но неприятно с точки зрения кулинарии. С помощью дегустаций тот же «DA» привлекает к себе интерес и повышает ожидания. Ничто же не мешает появиться в меню нежному палтусу со щучьей икрой — тоже из мартовской дегустации. Ну и в третьих, напитки от клуба «PRO Вино», сопровождаемые презентациями видных сомелье, Зоей Барановой или Сергеем Хмилевским, позволяют блеснуть эрудицией в нужный момент. Скажем, на вопрос об аромате белого игристого, сунув нос в бокал, разрешается глубокомысленно заметить: цитрусовые. Верная шпаргалка от знатоков. Ресторан DA ул. Октябрьская, 8, Еда: Роллы Red Драгон, Поэтому абсолютный случай завел меня в «Якиторию» в торговом центре «Европа». Где я так же абсолютно неожиданно с удовольствием съела традиционный мисо-суп и вкуснейшие роллы «Калифорния» (275 руб.) — мой штатный тест на качество. Теперь хожу туда на обед и заказываю роллы Red Драгон (335 руб.) — из копченого угря, сливочного сыра, огурца и подкопченного лосося. Иногда добавляю гёдза с креветками (215 руб.) по приемлемому вкусу и цене. Мне не интересно, какую реформу провела сеть внутри себя, но очевидно, что в результате с японскими блюдами у «Якитории» все окей. То, что взрывает мне мозг, так это правило «все рестораны для всех», то есть непременное, безусловное наличие набора: пицца, паста, бургер. Особенно бургер — он есть везде, где бы ты ни присел за стол, в забегаловке или в ресторане с претензией. В случае с «Якиторией» пиццу и бургер дополнили еще и буррито с кесадильей. У меня только один вопрос: зачем?! Сеть кафе японской кухни «Якитория» ТРЦ «Европа», атриум «Париж», Ленинский пр-т, 18, ул. Космонавта Леонова, 59, Фото: Егор Сачко, архив журнала «Королевские ворота», Александр Любин