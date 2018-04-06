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Москвичи попробуют более 30 видов куличей и кексов на фестивале «Пасхальный дар»
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Москвичи попробуют более 30 видов куличей и кексов на фестивале «Пасхальный дар» 

Мои Черемушки 16 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Гостям фестиваля «Пасхальный дар» предложат попробовать сибирский пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с сухофруктами и грецким орехом, кексы с инжиром или кумкватом (цитрусовые), а также ягодные морсы, монастырский безалкогольный сбитень и квас, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
«На фестивале «Пасхальный дар», что стартует в столице за день до праздника, 7 апреля, только куличей представят более 30 видов. Также на площадках можно будет попробовать самые вкусные и необычные постные и пасхальные блюда: в списке участников гастрономической программы «Пасхального дара» 61 ресторан, и все они приготовили для гостей особенное праздничное меню», — передает Агентство «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».
Напомним, центральной площадкой фестиваля «Пасхальный дар» в Юго-Западном округе станет улица Профсоюзная, владение 41. В субботу, 7 апреля, тут состоится спектакль «Из жизни манекенов» школы-студии театра «Индиго» из Томска. В инклюзивных постановках, которые будут показаны в рамках программы «Золотая маска» в городе», наряду с профессиональными артистами играют актеры с ограниченными возможностями.
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