В «Аптекарском огороде» научат варить чай из мухоморов

В воскресенье, 8 апреля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет мастер-класс «Напитки из грибов», сообщают наши коллеги из The Village.

Ведущими события выступят миколог Михаил Вишневский, ресторанный критик Александр Дубровин и сооснователь веганского кафе «Мох» Илья Деведжиан. Они расскажут, как правильно ухаживать за чайным грибом и морским рисом, готовить квас, грибные коктейли, настойки и дистилляты, а также заваривать мухоморный чай.

Участники мастер-класса узнают, с какими напитками сочетаются грибные блюда, и попробуют несколько сортов комбучи и российский трюфельный напиток Organika Life Truffle. В конце мероприятия каждый посетитель получит сортовой чайный гриб.

Стоимость участия составляет 800 рублей, билеты можно приобрести в кассе сада в день проведения мастер-класса. Дополнительная информация по телефону: +7 (916) 574-32-53.