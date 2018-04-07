Восемь заведений месяца: лучшие открытия марта

Гастрономическая жизнь столицы не затихает ни на минуту. Каждый месяц в Москве открываются новые кафе, кофейни, рестораны, бургерные и другие food-проекты, которые готовы радовать искушенных московских гурманов интересными блюдами, виртуозным интерьером и качественным обслуживанием.

KitchenMag составил подборку из восьми новых заведений, которые открыли свои двери для гостей в марте. Планируйте вкусные выходные уже сейчас!

"СибирьСибирь" принадлежит новосибирскому ресторатору Денису Иванову . За его плечами богатый опыт в ресторанной сфере: на малой родине он открыл уже 37 ресторанов. Теперь Иванов осваивает Москву: «СибирьСибирь» — это его второй столичный проект. Акцент в меню сделан на русскую кухню, но здесь она приобрела авторское звучание: мимоза с подкопченным окунем, оливье на раковых шейках и с красной икрой, белые грузди и моченые яблоки.

Адрес: ул. Смоленская, 8, отель Azimut

Средний счет: 1500 рублей

Производители полезных перекусов и шоколада Food Revolution открыли кофейню на Патриарших. Меню приятно удивляет: кроме классического кофе на основе эспрессо, альтернативного варианта кофе и авторских кофейных напитков здесь подают еду в лучших традициях правильного питания. Овсяная каша с чиа, томатный крем-суп, десерты без сахара и raw бургеры — меню кофейни еще никогда не было таким аппетитным.

Адрес: ул. Малая Бронная, 28 Средний счет: 700 рублей

Ресторан Guardian открылся в «Трехгорной мануфактуре». Кухня сочетает в себе итальянскую и марокканскую тематику. И это не случайно: шеф-повар ресторана Морад Рафауи родом из Марокко, но долгое время жил в Италии. Пожалуй, в Москве еще нет заведения, в котором в одном меню так гармонично сочетались бы равиоли с рикоттой, шпинатом и муссом из пармезана и хариру с бараниной и нутом. Интерьер традиционно хорош: в нем преобладают бетон, кирпич и дерево.

Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 17-18 Средний счет: 1500 рублей

Если вам хочется насладиться изысканными деликатесами, полюбоваться роскошным интерьером и выгулять дизайнерское платье, отправляйтесь в новый ресторан Аркадия Новикова Salon. Подход к меню здесь оригинален: кухня открыта, на столе лежит книга рецептов — гость может заказать любое блюдо.

Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр. 2 Средний счет: 4000 рублей

Братья Алексей и Дмитрий Васильчук открыли LocAsian Bar на Цветном бульваре. Название приоткрывает интригу и как бы рассказывает, чего стоит ожидать в меню. А оно здесь и вправду разнообразное и весьма тематическое: Васильчук собрали лучшие блюда из 54 азиатских стран. Отдельного внимания заслуживает коктейльная карта: за бар отвечают сразу три бартендера. По выходным обещают веселые вечеринки.

Адрес: Цветной б-р, 2 Средний счет: 2000 рублей

Cергей Крылов и Ринат Кузин открыли небольшой, но очень уютный ресторан Little White. Интерьер минималистичен, а меню незамысловато и понятно. Сюда нужно приходить за вином, печеными оливками, хумусом с кольраби и яблоком, луковым джемом, картофельным крамблом и грушевым чатни.

Адрес: ул. Красина, 7, стр. 1 Средний счет: 1500 рублей

Кафе здорового питания Healthy Beat расположилось в районе Арбата. Здесь готовят из сезонных фермерских продуктов. Идейный вдохновитель проекта — Ксения Царегородцева , выпускница Institute for Integrative Nutrition. Шеф-повар — Кирилл Губин, который известен по проекту КМ20. В меню можно найти органические каши, блины, оладьи, авокадо-тосты, фермерские йогурты с ягодами.

Адрес: Большой Кисловский пер., 9 Средний счет: 1500 рублей

Современная русская кухня набирает популярность. В столице открылось еще одно заведение подобной тематики — ресторан Uhvat. Отличительные особенности заведения — дровяные печки, топленое молоко и винная карта от Михаила Волкова . Все блюда полностью или частично приготовлены в печи. На создание меню шеф-повара Евгения Альфана вдохновила поездка в деревню под Могилевым. Шеф учился у местной бабушки секретам готовки в печи. В ресторане можно попробовать сырницу, медовый сыр, печеную свеклу с мягкими сырами и пельмени с раковыми шейками.

Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 41 Средний счет: 1500 рублей

Источник фото для тизера: официальная группа ресторана Uhvat в Фейсбуке.