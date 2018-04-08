Энергия и фантазия Бузовой не знает границ

Ольга Бузова открывает ресторан в центре Москвы — такая новость шокировала даже поклонников девушки, которые уверены, что ей все по плечу. Своими планами звезда поделилась в одном из выпусков видеоблога, вышедшего пятого апреля. По словам Ольги, она долго вынашивала идею проекта. Бузова уже нашла площадку, где откроет свой первый общепит.

«В ближайшее время в центре Москвы, на Цветном бульваре, откроется мой первый ресторан. Этому проекту два года. Мы два года разрабатывали концепцию, около года искали место», — шокировала Ольга. — «И вот наконец-то финал, все готово, найдено помещение, сейчас приступаем к ремонтным работам. Скоро откроется мой первый ресторан в Москве!».