Ещё
Энергия и фантазия Бузовой не знает границ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Энергия и фантазия Бузовой не знает границ 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Ольга Бузова открывает ресторан в центре Москвы — такая новость шокировала даже поклонников девушки, которые уверены, что ей все по плечу. Своими планами звезда поделилась в одном из выпусков видеоблога, вышедшего пятого апреля. По словам Ольги, она долго вынашивала идею проекта. Бузова уже нашла площадку, где откроет свой первый общепит.
«В ближайшее время в центре Москвы, на Цветном бульваре, откроется мой первый ресторан. Этому проекту два года. Мы два года разрабатывали концепцию, около года искали место», — шокировала Ольга. — «И вот наконец-то финал, все готово, найдено помещение, сейчас приступаем к ремонтным работам. Скоро откроется мой первый ресторан в Москве!».
WomanHit.ru: последние новости
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой Алексей Панин снова разделся для публики Как снимался сериал «Золотая орда»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?2
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
8 фильмов с головоломным сюжетом
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте1
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение