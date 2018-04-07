В Пятигорске к ЧМ-2018 откроют крупнейший в СКФО ресторанный дворик

Строительство фуд-корта, площадью 1,5 тысячи кв.м идет на Верхнем рынке в столице СКФО. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в компании Zemskiy Group, занимающейся возведением здания.

По задуманному проекту на территории рынка к Чемпионату мира по футболу появится двухэтажный ресторанный дворик. Первый этаж планируется отвести под гастромаркет, где будут представлены блюда разных национальностей.

На втором этаже будет обустроен бар, где на больших экранах будут транслироваться матчи мундиаля.

Открытие фуд-корта запланировано на май.