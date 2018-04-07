Современный этикет: пить вино, как в Италии

Бокал до ужина, бокал за ужином, бокал после ужина. Белое, розовое, красное, граппа. Пить, чтобы подчеркнуть вкус еды, и есть, чтобы подчеркнуть вкус вина. Современная Италия, как и Франция, пьет меньше, чем предыдущие поколения населения страны, но культура употребления алкоголя здесь по-прежнему распространена очень широко. Итальянцы все еще умеют наслаждаться вином как никто другой. Расскажем об основных традициях употребления вина в этой стране.

1. История

Итальянское вино старше самой Италии. Практически весь Апеннинский полуостров идеально подходит для выращивания винограда, так что этим делом здесь занимались еще древние греки. Большой вклад в развитие виноделия сделали римляне, в частности, они усовершенствовали технологию выращивания виноградной лозы и улучшили способы приготовления вина. В Средневековье искусство виноделия переживало не лучшие времена и сохранилось в основном благодаря усилиям монахов.

В 20 веке в Италии культивировали уже гораздо больше сортов винограда, но технологии изготовления напитка до сих пор оставались устаревшими. Во второй половине столетия государство, наконец, вплотную занялось контролем за виноделием, благодаря чему эта отрасль получила серьезный толчок для развития. Конечно, это история производства итальянского вина в очень упрощенном варианте, ведь у каждого региона страны свои традиции и особенности изготовления алкогольных напитков. Впрочем, культура потребления алкоголя в Италии едина, своеобразие регионов вносит лишь некоторые нюансы.

2. Когда пить

Аперитив

Традиция аперитива — употребления алкоголя перед едой — широко распространена по всей Европе, но именно Итальянцы считаются основоположниками этого обычая. Они же придумали большинство напитков, которые принято употреблять в качестве аперитива.

Смысл аперитива в том, чтобы пробудить аппетит и лучше раскрыть вкус блюда. Это укоренившаяся и очень важная итальянская привычка. После работы или учебы принято зайти с друзьями в бар и выпить по стаканчику, прежде чем отправляться домой на ужин. В качестве аперитива употребляют сухие игристые, легкие, не сладкие вина или любые другие напитки крепостью не выше 20 градусов.

Несмотря на то, что выпивают для аппетита, закуски к аперитиву никто не отменял. Обычно подают оливки, хлебные палочки, крошечные брускетты, чипсы и все, что угодно. Придя в бар на аперитив, ты чаще всего получаешь напиток и шведский стол с закусками. В некоторых заведениях не гнушаются подавать то, что осталось с обеда, так что это может стать дешевой альтернативой полноценному ужину. Хотя, конечно, чтобы постичь суть аперитива, лучше не увлекаться закусками и дать напитку оказать свое благотворное действие на аппетит.

Вино во время еды

Обед или ужин в Италии запивают стаканом воды или вином. Классическое правило употребления вина гласит, что сначала идут более легкие белые вина, затем красные с большим количеством танина. Сначала менее ароматные, затем более. Хотя зрелое сложное вино можно открыть после легкого красного.

Сочетать год, цвет и крепость вина с определенным блюдом — целое искусство, но можно придерживаться хотя бы общих правил. Так, жирные тяжелые блюда запивают легким простым вином с кислинкой. Еще одна версия сочетания вина и напитка — по цвету. К ризотто, пасте, белому мясу брать белое вино, а к темным блюдам — красное. Если тебе посчастливилось пить вино в Италии, то попробуй сочетать кухню конкретного региона с вином, сделанным в этой же местности. Говорят, это самый беспроигрышный вариант.

Диджестив

Это противоположность аперитиву, призванная улучшить переваривание пищи. Если аперитив еще может быть безалкогольным, то диджестив исключительно высокоградусный, так что чай и кофе не в счет.

После трапезы итальянцы пьют крепкие сладкие напитки — ликер или граппу. Граппа, как и вино, делается из винограда. Раньше этот напиток считался менее благородным, чем вино, ведь его делали из отходов от производства — виноградного жмыха и косточек. Сейчас технология приготовления граппы гораздо совершенней. Само название охраняется Евросоюзом : граппой может называться только напиток, произведенный в Италии или итальянской части Швейцарии. Крепость этого диджестива от 40 до 55 градусов. Вкус, как и у вина, очень разный и зависит от сорта винограда и выдержки.

3. Как пить

Прежде чем включать алкоголь в свой ежедневный рацион в погоне за итальянской безмятежностью, усвой основные правила, без которых ты никакая не сеньорита, а обычная алкоголичка.

Итальянцы пьют, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы опьянеть или отметить конец недели. Самое главное — употреблять дозировано и очень умеренно. Если еда закончилась, а вино в бокале еще нет, допивать его — дурной тон, поэтому смакуй напиток неторопливо. Действие алкоголя нейтрализуется вкусной едой, вино — это только штрих к общению, пище и атмосфере, а не главное событие вечера. Чтобы постичь итальянскую философию наслаждения, не обязательно ждать отпуска. У тебя уже есть несколько рецептов идеальной пасты, осталось выбрать вино и приобрести для него разные бокалы. Важно пить этот напиток правильно, иначе труд винодела пропадет даром, ведь вкус раскрывается по-своему в зависимости от формы бокала. Все, что нужно для собственного винного бара, есть в интернет-магазине Wine Gadgets. Бокалы ручной работы для вин Бургундии, для белого вина австрийского бренда Riedel из хрустального стекла, изысканные наборы, охлаждающие бокалы, — они полностью отражают эстетику и культуру распития вина.

Не забывай про один из самых важных винных аксессуаров — декантер. Зрелым винам он нужен для отделения осадка, молодым — для насыщения напитка кислородом. Простой в использовании и стильный декантер создала компания Peugeout Vin. С ним в комплекте идет блюдечко, которое работает как аэратор. Вставь его в горлышко декантера и переливай вино. Пока напиток «дышит», можно полюбоваться на капли, стекающие по хрустальному стеклу. С помощью декантера вино будет готово к употреблению гораздо быстрее.