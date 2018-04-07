Как макеты паровозов устроились работать официантами

Картофель фри, пицца, салаты, обычные супы. Да и за вход нужно заплатить. Но есть одна фишка из-за которой народ готов стоять в очереди по 40 минут и больше.

Холодные напитки развозят паровозы. У каждого столика остановка, в баре напитки загружают в вагоны и паровоз везет заказ к нужному столику.

Многие приходят не за едой, а поглазеть, как паровозы привезут им пиво.

Выбор пиво не большой, цены очень приемлемые для центра чешской столицы.

Цена пива за пол литровый бокал в районе 1.5 евро. Имеется детское меню.

Дети разинув рты и визжа от радости носятся по залу отслеживая маршруты паровозов.

Взрослые делают очередной заказ, даже если выпивка не лезет, чтобы щелкнуть удачное селфи, ну и просто… потому что взрослые тети и дяди это тоже дети, только повзрослевшие!

Столики постояно заняты, знающие люди бронирую их заранее.

Если просто прийти с улицы, будте готовы отстоять минут 40 в очереди. Предположу, что в рабочии дни очередь поменьше. За вход тоже нужно заплатить — 1 евро (25 крон). С детей за вход не берут.

900 метров протяженность всей железной дороги + 5 мостов. Обслуживают 14 паровозов.

Ресторан называется Vytopna Railway Restaurant и находиться Вацлавской площади, в центре Праги.