Беременной москвичке отказались хорошо прожарить стейк. Некоторые встали на сторону хозяина заведения

В одном московском ресторане разразился скандал, который попал в медийное пространство и обсуждается на просторах социальных сетей. Клиент и администрация заведения поспорили из‐за стейка прожарки well done. «360» рассказывает, что известно об этой истории.

Женщина на седьмом месяце беременности решила встретиться с подругой и пообедать. Для этого девушки отправились ресторан Meat Puppets. Там она попросила хорошо прожаренный стейк, так как беременным врачи не советуют есть мясо с кровью. Официанты заявили, что в их заведении well done не готовят. К скандалу подключились менеджер и повар. Последний, по словам клиентки, был очень груб.

Девушка ушла из заведения, так и не поев стейк. Но молчать не стала — и рассказала об этой ситуации в Facebook. Она отметила, что ее не только не покормили, но и довели до слез.

«То, что беременным нельзя есть сырое — знают все. Но «бесполезно прикрываться беременностью, вам уже все объяснили, что вы ничего не добьетесь, если вам не нравится — уходите» шокировало меня и всех гостей заведения вокруг. Грубость повара, которого я не приглашала к разговору, заставила меня заплакать и выбежать из этого места как можно скорее», — написала она.

Владелец заведения Дмитрий Левицкий , с которым девушка в личной переписке обсуждала случившееся, решил попросить помощи «зала» и опубликовал все на своей странице в соцсети. Еще и совета у подписчиков попросил — как поступать в подобной ситуации в следующий раз.

Непростая ситуация даже для меня. А я повидал немало. Как действовать? Я сейчас не о конкретной гостье, с ней я лично вчера переписывался и вроде всё +/— ок. Но как избежать такого в будущем? P. S. Для тех, кто не совсем в теме: в Meat Puppets мы не готовим прожарку well done и не делаем стейки «на вынос». Это часть нашей философии и идеологии работы с мясом

— Дмитрий Левицкий.

«Сделайте ей well done»

Ресторатор Аркадий Новиков в разговоре с «360» поделился своим видением ситуации. По его словам, заведения все-таки должны, в первую очередь, ориентироваться на своих гостей. И если девушке очень хотелось хорошо прожаренного мяса, то почему бы его для нее не сделать.

Думаю, что надо было сделать так, как девушка просила. На мой взгляд, это было бы правильно. Есть люди, которые не едят мясо с кровью, их огромное количество. Ресторан должен все делать для гостей. Зачем конфликт? Ну хочет она так, сделайте ей well done

— Аркадий Новиков.

Новикова поддержал и другой ресторатор Роман Рожниковский . Он тоже считает, что неправы были сотрудники ресторана, которые отказали беременной девушке. «Я считаю, что это глупость. Хотя раньше я в своей ресторанной политике был столь же категоричен. На самом деле, какая бы не была политика у ресторана, мы работаем для людей. Если человеку хочется что-то особенное, то надо так делать. Я считаю, что в данном случае неправы были официанты, надо было пойти на встречу», — сказал он.

Клиент всегда прав

В социальных сетях пользователи разделились на два лагеря. Одни поддерживают ресторатора Левицкого и философию его заведения, другие говорят, что «клиент всегда прав» и нужно было пойти навстречу.