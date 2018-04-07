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В Мюнстере после теракта отменили демонстрацию курдов
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В Мюнстере после теракта отменили демонстрацию курдов 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Планировавшаяся на субботу демонстрация курдов в центре Мюнстера на западе Германии отменена после того, как неизвестный въехал в группу посетителей ресторана, пишет Focus.
Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте.
По данным издания, в демонстрации курдов ожидалось участие около 1,5 тысяч человек.
За порядков на акции должны были следить полицейские, которые к моменту атаки уже находились в центре города и потому смогли быстро отреагировать на произошедшее, поясняет журнал.
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