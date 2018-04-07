В Мюнстере после теракта отменили демонстрацию курдов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости . Планировавшаяся на субботу демонстрация курдов в центре Мюнстера на западе Германии отменена после того, как неизвестный въехал в группу посетителей ресторана, пишет Focus.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте.

По данным издания, в демонстрации курдов ожидалось участие около 1,5 тысяч человек.

За порядков на акции должны были следить полицейские, которые к моменту атаки уже находились в центре города и потому смогли быстро отреагировать на произошедшее, поясняет журнал.