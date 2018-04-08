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С золотом, матчей и водорослями: готовим японские коктейли, которые тебе нужно обязательно попробовать
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С золотом, матчей и водорослями: готовим японские коктейли, которые тебе нужно обязательно попробовать 

WMJ.ru 14 минут назад
Фото: WMJ.ru
Совместно с барменами японского ресторана «Нэко» мы решили приготовить три крутых коктейля с традиционными азиатскими ингредиентами.
Первый, «Токи», изящный и очень девчачий. Его готовят с пюре Юдзу — распространенным в Азии цитрусовым фруктом — на базе игристого вина. Но главная фишка этого коктейля — пищевое золото. Им украшают стенки бокала, в результате чего стекло покрывается красивым белоснежным узором. Так авторы коктейля пытаются повторить оперение символа Японии — птицы токо, в честь которой и назван напиток.
— говорят представители ресторана «Нэко».
Далее виртуозный бармен приготовила «Чайный домик» на основе бурбона и кампари. В его состав также входит спирулина (океаническая водоросль) и популярный в Японии чай матча. Откуда там чай? Соответственно названию коктейль является олицетворением чайной церемонии и принципа «ваби-саби» — естественности и простоты. Поэтому в нем нет чрезмерно выделяющихся ингредиентов. Наоборот, все символизирует гармонию и способствуют балансу вкусов. Чай матча отлично дополняет бурбон и уравновешивает горечь ликера кампари.
Финал коктейльного вечера был ярким: мы создали «Биг Будду»! Именем духовного учителя Будды и понятием в буддизме «состояние духовного совершенствования» назвали в «Нэко» коктейль с японским крепким алкоголем сетю, бузинным тоником и яркими икринками водорослей.
То самое идеализированное состояние души и полное очищение в коктейле дарит тоник, который благодаря хинину избавляет кишечник от вредных веществ, а водоросли, как антиоксиданты, выводят все шлаки и токсины из организма.
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Видео: Ксения Боенкова / WMJ.ru  Текст: Дарья Антипина
Фото: Ксения Боенкова, Shutterstock/VOSTOCK
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