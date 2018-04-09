Как в ресторане: чем полезно новое кулинарное шоу на «МИРе»

Сделаем мир вкуснее! На телеканале «МИР» стартовало новое кулинарное шоу «Как в ресторане». Шеф-повар и телеведущий Александр Журкин показывает, как готовить дома блюда ресторанного уровня и без лишних трат. Многие передачу смотрят семьями, а сразу после эфира пробуют себя в роли поваров. На воскресный завтрак в Подмосковье отправился корреспондент телеканала Михаил Пранович.

Гречку с сосисками на завтрак Хатисовы есть не привыкли. Любят, чтобы все было вкусно и красиво. Только в ресторанах это обычно еще и дорого, каждый день ходить не получится. Выход из положения нашли: по воскресеньям теперь смотрят программу «Как в ресторане».

Узнали, что блюда высокой кухни можно приготовить и в домашних условиях. Сегодня, например, ведущий показал, как готовить яйцо Бенедикт. В кафе одна порция стоит минимум 300 рублей. А если у плиты встать самим, за те же деньги деликатесом получится накормить четверых!

Старшая дочь во время эфира вела подробный конспект. Убедившись, что в холодильнике есть все ингредиенты, кулинарный квартет приступает к работе. До конца так и не ясно, кто на этой кухне хозяин. Младшая, Нателла, то и дело поправляет папу. Инструкции профессионала слушала, видимо, внимательнее — рецепт и разграммовку помнит.

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Именитый шеф-повар в эфире не просто диктует рецепты заморских блюд, а дает действительно дельные советы и учит, как мастера высокой кухни выполняют свои самые сложные «виражи» — раскрывает секреты, так сказать. После таких инструкций даже отварить яйца без скорлупы девочки смогли почти самостоятельно. Родители разводят руками — еще несколько таких полезных телеэфиров, и самим о хлопотах на кухне можно будет забыть.

С самого детства Этери и Нателла к готовке относились серьезно. Младшая вообще мечтает стать шеф-поваром и открыть свой ресторан. Правда, пока на кухне руководит только отцом. Сегодня вместе готовят голландский соус для блюда.

Результат командной работы налицо. Точнее — на столе. Не прошло и получаса, а вкусный завтрак для всей семьи готов. Как в ресторане, только в несколько раз дешевле и веселее. Главное, приготовить блюдо смогли даже дети почти самостоятельно. А значит, стать настоящим шефом своей кухни сможет каждый! Просто нужно смотреть правильные передачи.

Кулинарное шоу «Как в ресторане» смотрите на телеканале «МИР» каждое воскресенье в 10:15 мск. Не пропустите!

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