Сделаем мир вкуснее! На телеканале «МИР» — премьера шоу «Как в ресторане»

Телеканал «МИР» 8 апреля запустил новый проект — кулинарное шоу «Как в ресторане». Наш великолепный ведущий — шеф-повар Александр Журкин — откроет все секреты приготовления изысканных блюд в домашних условиях. Например, брандада. Многие о таком даже не слышали.

«Как в ресторане» — это не просто кулинарный мастер-класс, а честное шоу, где мы не только делимся с телезрителями ресторанными секретами, но и раскрываем реальную стоимость блюд. Рассказываем, как правильно и где правильно выбирать продукты от сибаса и до шафрана.

«Мы пытаемся раскрыть все секреты, которые находятся за занавесом ресторанной кухни. Как это хранится, где это покупается, как это делается, как это можно сохранить, как этот продукт можно превратить в более вкусный и насыщенный ингредиент, который окажется у вас на столе», — рассказал Александр Журкин.

Первый выпуск выпал на праздник Пасхи. Александр Журкин рассказал, как приготовить кулинарные шедевры из яиц — яйца Бенедикт с лососем, фриттату с моцарелой и креветками и десерт Сабайон. Записывайте рецепты!

Смотрите шоу «Как в ресторане» на телеканале «МИР» каждое воскресенье в 10.15. Сомнения в сторону — сделаем мир вкуснее!

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