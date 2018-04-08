Ведущий травел-шоу «Еда, я люблю тебя» Дантес приехал в Карелию 

Съемочная группа телепрограммы телеканала «Пятница» посетила ресторан «Фрегат» в Петрозаводске. Известный телеведущий телепрограммы «Еда, я люблю тебя» Дантес посетил ресторан «Фрегат» в Петрозаводске. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщает Александра Сухова.
Владимир Дантес, очень рада была видеть в нашем любимом ресторане «Фрегат». Желаю Вашей команде аппетитного съёмочного процесса. 10 лет моей работы в красивом общепите Петрозаводска дают о себе знать, я обожаю качественные шоу о еде, нравится работа ведущих этой программы, их тактичный гастрономический разгуляй, чувство юмора и идея передачи,
— пишет она.
Для справки. «Еда, я люблю тебя» — это программа о еде, но она приправлена интересными историями, а также увлекательными путешествиями, что позволит людям побольше узнать об особенностях и вкусовых свойствах блюд в разных странах. «Еда, я люблю тебя» — это травел-шоу, которое путешествует по всему миру. Здесь вы узнаете, что любят есть французы на завтрак, шведы на обед, а немцы на ужин. Разные точки земного шара, разные подходы и отношение к приготовлению блюд, но одно общее — это любовь к еде. Владимир Дантес — известный украинский певец, участник популярного музыкального проекта «Фабрика звезд». В «Еда, я люблю тебя» он позиционируется как гурман кулинарных шедевров, считающий, что хорошая еда не должна быть дорогой. По материалам: ptzgovorit.ru