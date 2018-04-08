Ещё
Ведущий травел-шоу «Еда, я люблю тебя» Дантес приехал в Карелию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ведущий травел-шоу «Еда, я люблю тебя» Дантес приехал в Карелию 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Съемочная группа телепрограммы телеканала «Пятница» посетила ресторан «Фрегат» в Петрозаводске. Известный телеведущий телепрограммы «Еда, я люблю тебя» Дантес посетил ресторан «Фрегат» в Петрозаводске. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщает Александра Сухова.
Владимир Дантес, очень рада была видеть в нашем любимом ресторане «Фрегат». Желаю Вашей команде аппетитного съёмочного процесса. 10 лет моей работы в красивом общепите Петрозаводска дают о себе знать, я обожаю качественные шоу о еде, нравится работа ведущих этой программы, их тактичный гастрономический разгуляй, чувство юмора и идея передачи,
— пишет она.
Для справки. «Еда, я люблю тебя» — это программа о еде, но она приправлена интересными историями, а также увлекательными путешествиями, что позволит людям побольше узнать об особенностях и вкусовых свойствах блюд в разных странах. «Еда, я люблю тебя» — это травел-шоу, которое путешествует по всему миру. Здесь вы узнаете, что любят есть французы на завтрак, шведы на обед, а немцы на ужин. Разные точки земного шара, разные подходы и отношение к приготовлению блюд, но одно общее — это любовь к еде. Владимир Дантес — известный украинский певец, участник популярного музыкального проекта «Фабрика звезд». В «Еда, я люблю тебя» он позиционируется как гурман кулинарных шедевров, считающий, что хорошая еда не должна быть дорогой. По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Владимир Киселев: «Неприязнь среди коллег я вызываю только потому, что всего добился сам» Ужасы приемных родителей: как больной ребенок превратил жизнь семьи в ад Неизвестные сообщили о заложенной бомбе в детсаду Петрозаводска
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Самые безумные вещи, забытые людьми в транспорте2
8 фильмов с головоломным сюжетом
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?6
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение