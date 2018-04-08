Ведущий травел-шоу «Еда, я люблю тебя» Дантес приехал в Карелию

Съемочная группа телепрограммы телеканала «Пятница» посетила ресторан «Фрегат» в Петрозаводске. Известный телеведущий телепрограммы «Еда, я люблю тебя» Дантес посетил ресторан «Фрегат» в Петрозаводске. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщает Александра Сухова.

Владимир Дантес, очень рада была видеть в нашем любимом ресторане «Фрегат». Желаю Вашей команде аппетитного съёмочного процесса. 10 лет моей работы в красивом общепите Петрозаводска дают о себе знать, я обожаю качественные шоу о еде, нравится работа ведущих этой программы, их тактичный гастрономический разгуляй, чувство юмора и идея передачи,

— пишет она.