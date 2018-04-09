Все как есть: ресторан в огороде, поук боул и другие гастрономические тренды 2018 года

Фуди — это любитель замысловатой и красиво оформленной еды. Он заказывает не просто стейк, а стейк из мраморной говядины. Он выбирает не рыбу, а тунца — самой дорогой породы блюфин.

И если подобное описание дает отклик в твоей душе, возможно, ты и есть фуди. А если ты пока скорее интересующийся новичок, тогда тебе понравится наша подборка из самых ярких трендов, которые будут актуальны в гастрономическом мире в 2018 году. Смело бери на вооружение!

Дружелюбная еда Еда, благотворно влияющая на состояние желудка, или gut-friendly food. Звучит не очень-то трендово, но тем не менее в этом году мы уделим максимум внимания пребиотикам (например, луку и чесноку) и пробиотикам (кимчи, мисо-супу и родному российскому кефиру), а также вопросам ферментирования и консервирования еды.

Микробиота отвечает за регуляцию обмена веществ в организме, влияет на иммунитет и даже на высшую нервную деятельность. Сотрудники Вашингтонского центра геномных исследований проводили пересадку микробиоты мышей и выяснили, что микрофлора может располагать как к стройности, так и к полноте.

Сегодня пробиотики вызывают споры у медиков и диетологов, но стоит признать, что все чаще БАДы с их содержанием прописывают своим пациентам гастроэнтерологи и даже гинекологи.

Безалкогольные напитки

Современные исследования показывают, что сознательные миллениалы употребляют алкоголь в стремительно снижающихся количествах. Тонизирующие напитки с интересными вкусами, безалкогольные «спириты» и овощные смузи постепенно заполняют нишу, которую раньше занимал алкоголь. Достаточно взглянуть на самые популярные странички в Instagram, они насыщены фотографиями здоровых и зожных напитков.

Poke bowl

Поук боул — модный способ съесть суши взамен классической подачи, от которой все порядком устали. Поук боул изобрели гавайцы несколько столетий назад, но западный мир придумал его заново и сделал трендовым. Идея его проста: основу блюда составляют рис и свежая рыба, а в качестве наполнителя — различные овощи, травы и специи. В отличие от суши, все ингредиенты достаточно сложить в миску и смешать. Просто и быстро.

Чайные церемонии

Хорошие новости для поклонников листового чая: сейчас чаи становятся популярны как никогда ранее. Замечала, как много чайных «баров» стало открываться в последнее время?

Даже с популярным Lipton на душе становится теплее. Заваришь так листовой купаж со сливочными нотками Oriental Milky Oolong, и все проблемы куда-то улетучиваются.

Суперлокальная еда В Великобритании и в других странах растет тенденция к приготовлению блюд из ингредиентов, выращенных в нескольких минутах ходьбы от кухни. Один из лидеров этого движения — датский шеф-повар Рене Редзепи , который практикует такой подход в своем знаменитом копенгагенском ресторане Noma.

Поклонники тренда организовывают небольшие садики и огороды на крышах своих домов или во дворе под окнами. Соблюдается принцип сезонности, который так важен в гастрономии в последние несколько лет, а также поддерживается местный фермер. Очень полезный тренд!

Идеи витают в воздухе, тренды быстро выходят в тираж. А еще история движется по спирали, поэтому то, что было модно десятилетие назад, может неожиданно стать актуальным уже завтра. Размеренный обряд чаепития тому пример: казалось бы, кофе на вынос совсем вытеснит традицию собираться за чашечкой ароматного чая. Но в последнее время неспешные чаепития отыгрывают свои позиции. В погоне за трендами найди минутку, чтобы передохнуть и вдохновиться на новые свершения.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Shutterstock/VOSTOCK