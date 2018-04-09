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На Большой Никитской улице открылся ресторан русской кухни «Никита»
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На Большой Никитской улице открылся ресторан русской кухни «Никита» 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
На Большой Никитской улице открылся ресторан «Никита», в котором атмосфера дореволюционной Москвы сочетается с традиционной русской кухней. Блюда готовятся в настоящей дровяной печи, чай варят в самоваре на еловых шишках, пишет Horeca Magazine.
Ресторан расположен в особняке начала XX века. Первый этаж напоминает веранду загородной усадьбы: превращенные в лампы самовары, затянутые павловопосадскими платками абажуры ламп, старые балки на потолках, бело-синяя посуда в стиле гжельского фарфора.
Более элегантный второй этаж с действующими старинными каминами, винтажными лампами и антикварными буфетами создан для торжественных обедов и праздничных вечеров.
Бренд-шефом ресторана стал Максим Хазов, изучавший основы русской кухни в ресторане «У дяди Гиляя», а позже запускавший «Обломов». Он и шеф-повар Андрей Павлов составили меню из хитов русской классики. В него вошли салат «Мимоза» и селедка под шубой, печень трески и винегрет с томилинской килькой, жюльен из белых грибов и кокиль из камчатского краба, уха из северной рыбы и борщ с телятиной, карп, жаренный по-домашнему, бефстроганов, котлета по-киевски и пожарская.
Среди фирменных блюд — тушенная в травах ягнячья лопатка, отборное мясо — жареное, томленное в печи и приготовленное на гриле, целая коллекция каш, готовящихся в печи в горшочках — от гречки с козленком до булгура с уткой. Есть множество пельменей, приготовленных в печи — из мяса молочного козленка, из лосося и судака с красной икрой или с дальневосточным гребешком и щучьей икрой.
Два этажа ресторана способны принять одновременно 150 человек. Два отдельных кабинета второго этажа дают возможность проведения встреч, семейных обедов и специальных ужинов на 10 человек (за круглым столом в каминном зале) и на 20 человек (за длинным банкетным столом). В мае в ресторане откроется летняя веранда на 80 посадочных мест.
Адрес: Большая Никитская ул., 60 стр. 2 Тел. : +7 (495) 799-55-90
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