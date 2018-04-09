Продавец обуви избавляется от сети уральских ресторанов быстрого питания

В Екатеринбурге продают сеть ресторанов быстрого питания. За готовый бизнес предлагают выложить 15 млн рублей, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал»

Сеть ресторанов быстрого питания «Subway» выставили на продажу на популярном сервисе для размещения объявлений «Avito». За пять точек покупателю предлагают выложить 15 млн рублей. «Высокодоходный бизнес! Сеть из пяти ресторанов быстрого питания SUBWAY в г. Екатеринбурге. Доходность от 30% годовых! В кризис не потеряли своей доходности! Рестораны расположены в лучших местах в центре города», — говорится в объявлении.

При этом есть вариант покупки только одного ресторана. Так, «Subway» в ТЦ «Успенский» на улице Вайнера обойдется в 9 млн рублей.

Отметим, что пользователь Наталья, выставившая на продажу сеть уральских ресторанов, также разместила на «Avito» объявление о продаже торгового помещения в Москве, арендатором которого является сеть магазинов «Магнит» . За это помещение предлагается отдать 210 млн рублей.

До этого товары, которые пыталась продать Наталья, были куда проще и скромнее. Так, на сайте «Avito» указано, что несколько лет назад она продавала несколько пар туфель и женское кожаное пальто.