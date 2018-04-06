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В «Аптекарском огороде» научат варить чай из мухоморов
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В «Аптекарском огороде» научат варить чай из мухоморов 

The Village 6 апреля 2018
В воскресенье, 8 апреля, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет мастер-класс «Напитки из грибов». Ведущими события выступят миколог Михаил Вишневский, ресторанный критик Александр Дубровин и сооснователь веганского кафе «Мох» Илья Деведжиан. Они расскажут, как правильно ухаживать за чайным грибом и морским рисом, готовить квас, грибные коктейли, настойки и дистилляты, а также заваривать мухоморный чай. Участники мастер-класса узнают, с какими напитками сочетаются грибные блюда, и попробуют несколько сортов комбучи и российский трюфельный напиток Organika Life Truffle. В конце мероприятия каждый посетитель получит сортовой чайный гриб. Стоимость участия составляет 800 рублей, билеты можно приобрести в кассе сада в день проведения мастер-класса. Ранее Илья Деведжиан рассказывал The Village, что такое комбуча и как ее готовить. Источник: пресс-служба «Аптекарского огорода»
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