«Вы ее для этого взяли?: мама Волочковой на отдыхе варит ей спагетти

Балерина Анастасия Волочкова любит роскошь и шикарную жизнь. А потому не удивляет, что в Таиланде звезда устроилась на фешенебельной вилле. Однако к изумлению публики, танцовщица ужинает не в ресторанах, а варит макароны и жарит омлет.

Звезда российского шоу-бизнеса, эпатажная Анастасия Волочкова наслаждается райским отдыхом в стране экзотических фруктов, морепродуктов и богатой национальной кухни. Разумеется, условия курорта полностью соответствуют требованиям прославленной балерины, и знаменитость с семьей обосновались на роскошной вилле, которая радует глаз.

Однако дорогостоящий и роскошный отдых оказался не таким уж и сказочным. И вместо бесконечной череды ресторанов с морепродуктами звездная семья скромно ужинает дома тем, что своими руками и приготовит. «Мои любимые каждый вечер готовят ужин! На роскошной вилле, не это ли счастье?» — вопрошает Анастасия, радуясь тому, что она может расслабиться и скромно ждать приглашения за стол. Впрочем, понятие счастья у пользователей сети оказалось совершенно иным.

Изумленные подписчики едва ли могли поверить своим глазам, искренне недоумевая, отчего богатая звезда питается вермишелью в Таиланде. Да и в целом многие подписчики признались, что у них не вызывает воодушевления необходимость самостоятельно готовить на отдыхе. «В стране, где фрукты и морепродукты даром, питаться макаронами и омлетом на ужин? Напрягать маму и дочь на отдыхе готовкой, мытьем посуды и уборкой, позиционируя отдых как вип? Не дай Бог такой отдых с готовкой» «Я не уверена, что ваша мама счастлива готовить на отдыхе! Тем более она уже в возрасте. Мне её как-то стало жалко. Вы ее для этого с собой взяли?» «В роскошных виллах богатые люди не готовят еду сами. Заказывают еду, ходят в кафе, рестораны, нанимают прислугу, но не готовят» «Наверно все деньги на аренду виллы ушли, на шведский стол уже не хватило» «Макароны с омлетом на ужин на отдыхе в такой райской стране. Да и вообще, какая готовка на вилле, я не понимаю, ни разу так не отдыхала» «В чем смысл вашего отпуска? Сидеть в грязном заливе, и самой кухарить вермишель? Или и правда все деньги на виллу ушли? Не понимаю»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Апр 2018 в 10:08 PDT Как верно отметили знакомые со страной пользователи, множество дешевых фруктов, морепродукты и вкусная национальная кухня с лихвой могут заменить обычные спагетти с омлетом, которые часто готовят дома. Да и в целом вызывающее поведение Анастасии на морском побережье вызывает множество вопросов со стороны почитателей. А уж ее намеки на очередной роман и скорое замужество и вовсе расстроили небезразличных фанатов, уставших от постоянного метания балерины.