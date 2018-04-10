Где есть корюшку в Санкт-Петербурге: 6 проверенных мест

Ресторан «Корюшка»

Название этого ресторана сети Ginza Project с отличным видом с веранды говорит само за себя. Здесь корюшку любят и готовят круглый год. Выбор блюд из этой рыбы впечатляет, впрочем, как и их оформление и подача. Детям точно понравится корюшка жареная с соусом ткемали (660 руб.) или в ореховой панировке (510 руб.), в хрустящей темпуре (670 руб.), домашнего копчения (610 руб.), маринованная «по-питерски» (670 руб.), а также паштет из корюшки со щучьей икрой и огуречным тартаром (530 руб.). Тем же, кто никак не может выбрать, советуем взять сразу «Плато Корюшки» (3990 руб.) — ассорти из всех вышеперечисленных блюд.

Адрес: Петропавловская крепость, дом 3.

Часы работы: ежедневно, с 12:00 до 1:00.

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Ресторанчик «Квартира No162»

В этом симпатичном ресторане с домашней атмосферой делают сезонное меню блюд из корюшки.. Ее здесь маринуют согласно финским традициям, коптят по оригинальному авторскому рецепту и просто жарят, подавая к столу с любимой детьми альтернативой картошке фри — картофелем Айдахо. Неважно, какое именно блюдо из свежего улова вы заказали. Стоить оно будет 410 рублей. Бонус — для малышей есть детские стульчики.

Адрес: Лиговский проспект, дом 123.

Часы работы: ежедневно, с 9:00 до 6:00.

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Таверна «Гролле»

В этом ресторане всегда есть свежая рыба Северо-Западного региона. Для нее даже имеется специальная страница в меню — «Улов дня». И, конечно, весной на ней можно найти корюшку. При этом в таверне сто пятьдесят вариантов ее приготовления не предлагают и делают ставку на классику: царь-рыбу по версии Петра Первого здесь жарят до румяной корочки и подают с беспроигрышным гарниром — салатом из редиски и свежего огурца, заправленным ароматным растительным маслом. Стоит 400 граммовую порция 630 рублей. Если же детям не захочется пробовать взрослую еду, то они могут оставить родителей наедине с корюшкой, выбрав для себя что-то из детского меню.

Адрес: Васильевский остров, Большой проспект, дом 20.

Часы работы. ежедневно, круглосуточно.

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Ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском

Этот рыбный ресторан известен, в первую очередь, тем, что здесь можно собственноручно поймать то, что позже вам приготовят на обед или ужин. Вот только с корюшкой такой номер не пройдет! В сезон ее ловят специально обученные люди в невских водах и доставляют на кухню ресторана. Готовят же корюшку здесь вполне традиционно: жарят или коптят в собственной коптильне. Цена за большую порцию рыбки, независимо от способа приготовления — 850 рублей. Для детей есть отдельный уголок с игрушками, раскрасками и мультиками, а также находящийся неподалеку от ресторана бесплатный зоопарк имени Чебурашки.

Адрес: Крестовский остров, Южная дорога, дом 11.

Часы работы: вторник-четверг с 12:00 до 00:00, пятница-суббота с 12:00 до 01:00.

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Кафе «Общество чистых тарелок»

cityspb.ru В этом демократичном кафе-баре, любимом местными модниками, тоже чтят петербургские кулинарные традиции. А это значит, что в апреле помимо бургеров и других блюд из постоянного меню, можно поесть и корюшку. Ее здесь называют «рыбой дружбы». В «Обществе» не стали изобретать велосипед и предлагают простую и понятную сковородку жареной рыбы с картошкой. Порция стоит 450 рублей. Детям в кафе рады. Для них есть стульчики и собственное меню. Правда, без корюшки.

Адрес: Гороховая, дом 13.

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 01.00.

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Семейный ресторан Fazenda

Совершив семейный заплыв в небольшом аквапарке, который находится на два этажа ниже, сюда определенно стоит прийти с детьми восстановить потраченные на горках калории: демократично, душевно и вкусно. А приготовленная по заветам советского художника Анатолия Белкина (хрустящая, с золотистой корочкой)) рыба может продолжить водную тему дня. Стоит сезонное блюдо 490 рублей. А подается рыба прямо на сковородке с лимоном и душистыми травами. Для детей в ресторане помимо персонального меню есть и полноценная детская комната.

Адрес: Проспект Культуры, дом 1, ТРК «Родео Драйв».

Часы работы: воскресенье-пятница с 12:00 до 00:00, суббота с 12:00 до 2:00.

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